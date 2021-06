Haarlemse (96) is niet de enige die huis niet aan beleggers wil verkopen

Van onze mediapartner NOS.

"Gemeenten, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en huiseigenaren doen de afgelopen maanden steeds vaker pogingen om verkoop door beleggers in te dammen", zegt bijzonder hoogleraar woningmarkt Johan Conijn. "Dat is een mooi signaal, want dat heeft uiteindelijk een positief effect voor de koopstarters."

Investeerders op de huizenmarkt hebben nog nooit zo veel woningen gekocht als in 2020, bleek in maart. Van de woningen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam werd 34 procent verkocht aan mensen die er zelf niet gingen wonen. "Beleggers kopen al sinds 2014 steeds meer woningen op om vervolgens te verhuren. Het is een olievlek die begonnen is in de Randstad, maar steeds verder is uitgebreid", zegt Conijn.

Het steeds toenemende aantal koophuizen in handen van beleggers is een van de redenen voor de prijsstijgingen op de woningmarkt, legt Conijn uit. Beleggers zijn sneller geneigd om te overbieden, omdat ze het geld makkelijker kunnen terugverdienen.

Tekst gaat verder onder het artikel.