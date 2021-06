Haarlemse (96) weigert huis te verkopen aan beleggers: "Liever een jong stel"

Een 96-jarige Haarlemse weigert haar huis te verkopen aan beleggers. Op huizensite Funda laat haar makelaar doorschemeren dat huisjesmelkers en rijke papa's en mama's zich niet hoeven te melden als koper. Mevrouw Du Maine wil dat de flat aan de Karel Doormanlaan naar één of twee starters gaat, net zoals zij en haar man dat waren tijdens de wederopbouw. "Dat is haar wens", zegt zoon Frank du Maine.

Uit gesprekken met zijn moeder leerden de zonen dat hun moeder zich druk maakte over de gekte op de woningmarkt. Zij wil dat haar woning snel wordt verkocht om woningzoekenden uit de brand te helpen. En daarbij had ze dus een sterke wens: geen beleggers aan de deur. "Dat zou mijn moeder erg fijn vinden", zegt zoon Frank du Maine.

Mevrouw Du Maine is de laatste van de eerste bewoners van de flatgebouwen aan de Karel Doormanlaan, die er na de oorlog zijn neergezet. Tot vorig jaar kon ze zich daar zelfstandig redden. Nu is het zover dat de moeder van twee zonen naar een verzorgingstehuis moest verhuizen. Haar man is overleden.

Grote vastgoedbedrijven hebben zich al gemeld bij de familie met als doel de flat te kopen en weer door te verkopen. En dat willen de Du Maines dus juist niet. "We gaan het verkopen aan een starter of een stel die nu nog geen woning hebben. Dus ook niet aan mama's en papa's die een huis voor hun kinderen willen kopen."

Financieren

Frank du Maine weet zelf nogal veel van de financiële wereld en dat gaat hem helpen de juiste koper te vinden. "Wij kijken niet uitsluitend naar de hoogste biedingen. We toetsen de aspirant-kopers ook op hoe ze het huis willen financieren. We respecteren de privacygegevens, maar ik heb een financiële achtergrond en weet hoe je gegevens kan checken. Bij twijfel zeg ik tegen een koper: ik wil meer informatie, anders krijg je het huis niet. Take it or leave it."

Op Funda heeft het huis (vraagprijs 225.000 euro plus servicekosten) nu al 5.000 hits. De familie verwacht dat de belangstelling ondanks de speciale bepaling over beleggers groot zal zijn.