Gekte op woningmarkt verspreidt zich over provincie, Haarlem 'koploper overbieden'

Lange tijd was het vooral een Amsterdams fenomeen, maar de laatste jaren gebeurt het ook op grote schaal in de rest van de provincie: woningen die boven de vraagprijs worden verkocht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder meer in Enkhuizen, Hoorn en Haarlem betaalden huizenkopers gemiddeld een paar procent meer dan de vraagprijs.

In Amsterdam betaalden huizenkopers in 2017 gemiddeld 4,9 procent meer dan de vraagprijs, Amstelveen volgde op gepaste afstand met 0,8 procent. Daarmee was Amsterdam destijds koploper, maar in 2020 was dat Haarlem. Daar betaalden huizenkopers gemiddeld 6,3 procent meer dan de vraagprijs - in 2017 was dat nog maar 1,6 procent - tegenover 5,3 procent in Amsterdam.

Ook in veel andere gemeenten werd in 2020 over het algemeen flink overboden. Zo betaalden huizenkopers in Velsen gemiddeld 5,2 procent meer dan de vraagprijs en ook in Enkhuizen (4,5 procent), Hoorn (4,3 procent) en Heemskerk (3,5 procent) gaat het om een paar procent.