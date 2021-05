Bouwval van ton naar vier ton na verbouwing: “Gekte op de woningmarkt”

Wat twee jaar geleden nog een bouwval met een waarde van een ton was, is inmiddels omgetoverd tot een huis van vier ton. Een aannemer heeft het pand in de Bakkerstraat in Haarlem in 2019 gekocht van de gemeente, vervolgens opnieuw opgebouwd en deze week weer op de markt gezet.

Hoe dit ‘krot’, wat twee jaar geleden de waarde van een ton had, vandaag de dag vier ton waard kan zijn, valt volgens Jan van Son van NVM Haarlem goed te verklaren. “Het was toen echt een bouwval, de makelaar zakte zelfs nog door de vloer”, zegt hij. “Maar de afgelopen twee jaar is het pand helemaal opnieuw opgebouwd tot een nieuw huis. Bovendien liggen de prijzen op dit moment rond de 6000 á 7000 euro per vierkante meter in Haarlem.”

Perrie Voorbach, eigenaar van Voorbach Makelaardij, kocht het pand voor anderhalve ton. In 2019 werd het voor 95.000 euro aangeboden. Alles moest volgens hem een grondige beurt krijgen, van het dak tot aan de fundering.

'VT-wonen-huisje'

En toen het huis uiteindelijk deze week op Funda verscheen begon het te stormen. “Het eerste blok om te bezichtigen zat al na een uur vol”, vertelt hij. “Er komen minimaal veertig mensen kijken over twee dagen dus we hebben maar een overnachting in de buurt geboekt.” Volgens Voorbach is het echt een ‘VT-wonen-huisje’ geworden. “We hebben gekeken naar wat de doelgroep wil en daar gehoor aan gegeven.”

Danny van Leeuwen van Actiepartij Haarlem noemt het gekte op de Haarlemse woningmarkt. “Het pand had meteen aan een particulier verkocht moeten worden als klushuis. Dat had uiteindelijk een ton aan kosten gescheeld denken wij.” Van Leeuwen benadrukt dat de partij het probleem niet bij de projectontwikkelaar legt maar bij de gemeente. “Natuurlijk wensen wij de toekomstige bewoners veel woongenot. Maar het is wel een relatief duur woongenot geworden en dat is de kern van het probleem.”

Van Son denk dat dit wel meevalt. “Als een Haarlemmer het had gekocht was er precies hetzelfde gebeurd. Het verschil is dat het huis dan niet meer op de markt was gezet, maar dat diegene er meteen was gaan wonen.”