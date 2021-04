Opnieuw lid MC Hardliners voor de rechter, dit keer voor schietpartij Zwaagse woonwijk

De 40-jarige Rogier H., die verdacht wordt van een schietpartij aan de Kosterstuin in Zwaag in januari dit jaar, staat morgen voor de rechter. Hij kreeg in de vroege ochtend ruzie bij zijn woning, waarna hij het vuur zou hebben geopend.

Ook staat hij in de Alkmaarse rechtbank terecht voor verboden wapenbezit. H. is lid van motorclub Hardliners, bevestigt zijn advocaat Remco Kint aan NH Nieuws. Buren hebben de ruzie op 15 januari horen gebeuren. "Wij werden wakker van geschreeuw en hoorden toen een schot", vertelden ze tegen NH Nieuws. Volgens hen is de man een 'bekende in de buurt' en maakt er geen geheim van lid te zijn van Hardliners. "Hij liep hier van de week nog op straat te pochen met zijn motorjas aan."

Facebook MC Hardliners

De schietpartij zou onderdeel zijn van een reeks vergeldingsacties tussen (voormalig) Satudarah leden en de relatief nieuwe motorclub MC Hardliners. H. zou 'de sergeant of arms' zijn van de motorclub MC Hardliners, meldde verschillende bronnen destijds aan De Telegraaf. Eerder was het al raak in Hoorn, waar in december een explosief aan het Gerritsland ontplofte en niet veel later was er een explosie bij een woning op de Weegbree.

Een getuige hoorde schoten in de woning aan de Kostertuin - Inter Visual Studio

De motorclub Hardliners, vanuit de gevangenis opgericht door voormalig president van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels, groeit landelijk. In Noord-Holland zijn ook een aantal chapters, onder meer in Den Helder, Hoorn en Hoofddorp. Afpersing Twee weken geleden werd er tegen vijf verdachte (ex) Hardliners celstraffen geëist van minimaal drie jaar voor het gijzelen en afpersen van een man uit Opmeer. De leden zouden de man in groepsverband hebben gedwongen bij verschillende pinautomaten geld op te nemen en naar het casino te gaan. Het slachtoffer beloofde de mannen 10.000 euro, zodat er geen aangifte tegen hem zou worden gedaan. Tijdens de vorige zitting werd duidelijk dat het slachtoffer uit Opmeer zich zelf schuldig zou hebben gemaakt aan het seksueel misbruiken van een vrouw, wat op beeld zou zijn vastgelegd. Welke straffen de vijf verdachten krijgen, wordt morgenmiddag bekend. De zitting tegen de 40-jarige H. uit Zwaag begint morgenochtend. Daarna wordt duidelijk welke straf het Openbaar Ministerie eist.