Schietincident Zwaag nieuw hoofdstuk in oorlog motorbendes?

ZWAAG - De damp van het kruit van de explosie aan de Weegbree is nog niet eens opgetrokken, of nog geen kilometer verderop vond alweer een nieuw geweldconflict plaats. Vanmorgen vroeg werd er geschoten bij een woning aan de Kosterstuin. Buurtbewoners werden wakker van ruzie tussen twee mannen in de buurt en hoorden een schot. Volgens hen is een van de ruziemakers een man die in de straat woont en betrokken is bij de motorclub MC Hardliners.

"Wij werden wakker van geschreeuw en hoorden toen een schot", vertellen omwonenden. Volgens de buurtbewoners is de bewoner van het huis aangehouden, de politie kan alleen bevestigen dat het om een 40-jarige man gaat. "Het is een 'bekende' in de buurt. Er komen wel vaker 's nachts of heel vroeg ongure types daar aan de deur. Hij liep hier van de week nog op straat te pochen met zijn motorjas aan."

Ook een anonieme bron vertelt aan NH Nieuws dat het gaat om een lid van de motorclub MC Hardliners. Is dit dan een nieuw hoofdstuk in de 'oorlog' tussen twee motorbendes in de regio? De politie laat daar in ieder geval weinig over los en zegt niet te kunnen bevestigen dat het hier om een lid gaat van de motorclub. Ook zeggen ze geen onderzoek te doen naar een verband tussen de explosies en de schietpartij.

Hoge spanningen

De afgelopen weken lijken de spanningen tussen de twee rivaliserende bendes MC Hardliners en Satudarah hoog op te lopen. Zo is er in de nacht van zaterdag op zondag een explosief gegooid naar een woning aan de Weegbree in Zwaag. Volgens De Telegraaf ging het hier om een vergeldingsactie gericht op een Satudarah-kopstuk.

Eerder in december was het raak aan het Gerritsland, daar zou een explosie bedoeld zijn voor een prominent Satudarah lid, aldus de krant. Echter is dit ontkend door de bewoner die op het adres woont waar de explosie voor af ging. "Dat ik lid ben geweest van een motorclub, heeft er niks mee te maken”, deelde de bewoner destijds met NH Nieuws.

Vaker ruzie en geweld

Buurtbewoners merken op dat er bij de woning wel vaker ruzie is. "We willen niks meer met hen te maken hebben", aldus een buurtbewoner die anoniem wil blijven. "We krijgen altijd gescheld naar ons hoofd, omdat we er al vaker wat van gezegd hebben."