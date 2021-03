Politie zoekt twee mannen na aanslag bij woning aan Gerritsland eind vorig jaar

HOORN - De politie is op zoek naar twee mannen, die mogelijk iets te maken hebben met de explosie aan het Gerritsland in de nacht van 30 november op 1 december. De knal veroorzaakte een enorme ravage. In het programma Opsporing Verzocht heeft de politie beelden laten zien van het duo.

Foto: Inter Visual Studio

Op de beelden is te zien hoe het tweetal in die nacht rond 1.45 uur het Kerkplein oversteekt naar de Nieuwstraat. Vervolgens zie je het tweetal, allebei met een pet op, op camerabeelden door het Gerritsland lopen. Daarop is te zien dat een van de mannen iets in zijn handen heeft. Vervolgens is op het camerabeeld de explosie te zien. Maar wie het explosief daar geplaatst heeft, valt niet uit de beelden op te maken. Zie hieronder de camerabeelden en de reportage van Opsporing Verzocht

Of dit tweetal ook de daders zijn, is niet duidelijk. "Maar het feit is wel dat zij de enige zijn die rond die tijd in die buurt gefilmd zijn. En dat zij zich, ondanks alle media-aandacht, niet gemeld hebben als mogelijke getuigen", laat woordvoerder van de politie, Wendy Boudewijn in de uitzending van Opsporing Verzocht weten. Daarom wil de politie graag weten wie dit tweetal is. Ook hopen ze op meer informatie van inwoners van Hoorn over deze twee mannen. Motief van de aanslag Ook is het motief achter de aanslag nog altijd niet duidelijk, vertelt de politie. Al vrij snel na de explosie bracht De Telegraaf het verhaal dat het zou gaan om een ruzie tussen de verboden motorbende Satudarah en de nieuwe motorclub MC Hardliners. Maar de man bij wie de explosie voor de deur plaatsvond, ontkende dat destijds aan NH Nieuws. "Door sensatiejournalisten wordt gesuggereerd dat het met mijn hobby te maken heeft. Dat ik lid ben geweest van een motorclub, heeft er niks mee te maken", vertelde Patrick toen tegen een van onze verslaggevers. De politie hoopt met deze beelden, meer duidelijkheid te krijgen over het motief en vraagt mensen die informatie hebben zich te melden.