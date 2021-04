Ook twee andere leden MC Hardliners mogelijk de cel in

Dimitri C. (wacht proces in vrijheid af, woont in Alkmaar) en Bert K. (zit vast, maar zou in Hoorn gaan wonen) kwamen vandaag voor en worden, samen met de drie andere leden, ervan verdacht in oktober 2019 een Opmeerder gewelddadig te hebben afgeperst voor 10.000 euro.

In dit geheel omschreef justitie Bert K., op basis van verklaringen van de aangever, als de 'lange, blanke' man die klappen gaf. Bovendien zou uit telefoongesprekken blijken dat hij de neef is van het vermeende verkrachtingsslachtoffer. Dimitri C. zou de invloedrijke hulpjongen zijn geweest die de aangever begeleidde naar de pinautomaten waar hij geld moest pinnen.

Vandaag werd dus bekend dat ook tegen de twee laatste verdachten celstraffen werden geëist door de officier van justitie. Het voorarrest zou daarvan worden afgetrokken. Ook eiste het OM dat de mannen geen contact mogen opnemen met man die ze zouden hebben afgeperst.

'Geen lid meer'

In ieder geval twee verdachten gaven aan inmiddels niet meer lid te zijn van MC Hardliners. Zij zouden rond de gebeurtenissen in oktober 2019 uit de club zijn gestapt. In de rechtszaal zei de advocaat van verdachte Dimitri C. vandaag: "Toen mijn cliënt hoorde dat het geen gezellige groep was, nam hij daar afstand van."

Ook gisteren zei één verdachte, de Alkmaarder, niet meer bij de bende te horen. Alle verdachten ontkenden strafbare feiten te hebben gepleegd en allemaal (of hun advocaat) gaven ze aan dat deze strafzaak grote invloed heeft gehad op hun persoonlijke leven.

Meerdere mannen zijn hun huis en baan kwijtgeraakt of verloren hun plek op een opleiding en één heeft zelfs totaal geen contact meer met zijn jonge kinderen. Aan de andere kant waren alle verdachten op enige wijze al in aanraking geweest met de politie of justitie.