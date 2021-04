'Motorbendeleden eisten 10.000 euro vanwege verkrachten en filmen nichtje'

De Opmeerder die door de vijf leden van MC Hardliners zou zijn afgeperst, zit nu zelf vast vanwege de mogelijke verkrachting van een vrouw. Het seksueel misbruik - dat gefilmd zou zijn - was volgens de Hardliners reden om de Opmeerder duizenden euro's afhandig te maken. Dit bleek vandaag tijdens de zitting in Alkmaar. De officier van justitie was genadeloos over het intimiderende karakter van motorbendes, waar ze allemaal lid van waren, sommigen hoog in de rangorde. "Er is grote angst voor represailles."

De vijf verdachten waren (destijds) lid van MC Hardliners - Facebook MC Hardliners

Er zou sprake zijn van 'een gezamenlijk plan en gezamenlijk doel' van de leden van MC Hardliners om op een gewelddadige manier 10.000 euro af te persen van de man uit Opmeer. Het openbaar ministerie eist celstraffen van drie tot 3,5 jaar tegen de Stefan R. M. uit Hoorn, Alkmaarder Stanley S. en Jeremy N. uit Opmeer. Terwijl verdachte R.M. verklaarde de gedrogeerde, verkrachte vrouw te willen helpen 'omdat ze recht heeft om te weten wat er was gebeurd', zegt de officier van justitie dat de verdachten alleen uit waren op eigen financieel gewin. 'Door drie man misbruikt' Het zou allemaal in augustus 2019 zijn begonnen met een avond in de woning van het slachtoffer uit Opmeer. Volgens de rechter blijkt uit bewijsmateriaal dat een vrouw daar gedrogeerd is met GHB, waarna twee mannen haar verkrachtten. Een derde filmde het allemaal. Het slachtoffer kon zich niets meer herinneren van die nacht, maar de beelden van het seksueel misbruik zouden wel zijn verspreid. Ze zou daarna zelfs door de makers zijn afgeperst, zegt advocaat van verdachte Stefan R. M., het motorbendelid dat de beelden onder ogen kreeg. "Dat filmpje wat ik heb gezien, heeft mij geraakt. Snap je. Ze was knock out. Ik vind het ernstig en ik vind dat ze dat recht heeft. Dat ze weet wat er is gebeurd die avond." R. M. zou toen contact hebben gezocht met andere leden van MC Hardliners, waaronder Bert K. uit Amsterdam. Volgens telefoongesprekken zou de verkrachte vrouw zijn 'nichtje' zijn. De advocaat van K. zegt tegen NH Nieuws dat er geen familieband is. Ze zijn toen op 7 juni op eigen initiatief naar de woning van de Opmeerder gegaan.

Quote "Ik wist nog niet wat ik met die 10.000 euro ging doen" Verdachte R. M.

Volgens R. M. om 'gesprekken te voeren, om vragen te stellen'. Uit verklaringen blijkt dat de Opmeerder al snel merkt dat de mannen leden zijn van een motorbende, omdat ze elkaar aanspreken met vice en pres, wat zou verwijzen naar posities van vice-president en president van een motorclub. De Opmeerder zou toen geld hebben geboden om aangifte van verkrachting te voorkomen. R. M.: "Hij wist al dat hij fout was geweest." Volgens de officier is er toen gesproken over een bedrag van 10.000 euro als 'boete' en dan zou het vrouwelijke slachtoffer geen aangifte doen. De Opmeerder verklaart vervolgens in elkaar te zijn geslagen, omdat hij dat geld niet had. Ook wordt hij op slippers met alleen een T-shirt in de auto zijn meegenomen om bij verschillende banken in Heerhugowaard en Alkmaar meer te pinnen. Daarna rijden ze naar casino's in het centrum van Alkmaar. 'Geld voor eigen gewin' Tussen R. M. en het vermeende verkrachtingsslachtoffer was op dat moment helemaal geen contact, verklaart de verdachte zelf. Er zou dus ook niet gesproken zijn over aangifte of de 10.000 euro. Op de vraag van de officier wat de verdachte dan met het geld wilde doen, antwoordde hij dit nog niet te weten. "Daar ging ik later over nadenken." Volgens de officier deden ze het allemaal helemaal niet om het vrouwelijke slachtoffer te helpen, maar voor eigen financieel gewin. De Opmeerder zou tegen justitie hebben verklaard over zijn angst voor represailles van een van de bendeleden. "Hij is ondergedoken met zijn familie", aldus de officier. Tekst gaat door onder de video:

De officier over de 'boete en mishandeling' en angst van het slachtoffer - NH Nieuws

Een van de andere mannen die in augustus erbij zou zijn geweest in de woning met vrouw, zou ook in elkaar zijn geslagen door de bendeleden, maar deed volgens justitie geen aangifte uit angst. Dit komt volgens de officier door de bedreigende en intimiderende imago van motorbendes zoals MC Hardliners. Lees hieronder wat ze daarover zegt. Tekst gaat verder onder video:

Officier over outlaw motorcycle gangs - NH Nieuws

Horinees Stefan R. M. had al een strafblad. In deze zaak werden ook drugs en een nepwapen bij hem gevonden. De schilder van beroep zou eigen muziek uitbrengen vlak voordat hij werd gearresteerd. Hij zegt dat zijn leven stilstaat sinds hij vastzit. "Ik wil mijn kinderen aanraken, maar als ze me bezoeken zit er glas tussen." Ook de Alkmaarder Stanley S. is ook een bekende van justitie. Hij is op dit moment vrij, maar verloor naar eigen zeggen wel zijn baan door het voorarrest. "Dit heeft allemaal veel impact op me gehad. Ik moest me halsoverkop omscholen en leer nu voor lasser", verklaart hij. Hij laat weten geen lid meer te zijn van MC Hardliners. Tweede zitting De advocaat van de derde verdachte laat weten dat ook hij veelvoudig in aanraking is geweest met justitie, maar inmiddels een gezin heeft en het, vóór deze zaak, net de goede kant met hem opging sinds hij Hoorn als woonplaats en zijn netwerk daar achter zich heeft gelaten. Morgen moeten de twee andere verdachten zich verantwoorden voor de rechter: Amsterdammer Bert K. en Rotterdammer (geboren in Heerhugowaard) Dimitri C. De rechter doet over twee weken uitspraak.

'Afperste man zelf verdachte'

Het vermeende verkrachtingsslachtoffer heeft aangifte gedaan tegen de Opmeerder en de andere in de woning aanwezige man. Zij zitten op dit moment beiden vast, meldde de officier van justitie. Wanneer de verdachten voor de rechter komen, is nog niet bekend.

De vijf verdachten waren in ieder geval tijdens de gebeurtenissen leden van MC Hardliners, een groeiende motorbende, met name in Noord-Holland. Gisteren verscheen een uitgebreid achtergrondverhaal over de club, die is opgericht door voormalig president van het Haarlemse chapter van de Hells Angels.

Ook werd bekend dat, in navolging van Haarlem, ook in Hoorn en Den Helder en in de toekomst ook in Heerhugowaard een verbod geldt op het dragen van colors die gelijkenis vertonen met verboden clubs. Het logo van MC Hardliners lijkt heel erg op die van de Hells Angels, dus dat logo mag in die gemeenten niet meer zichtbaar worden gedragen.