Ook Den Helder wil logo motorclub Hardliners verbieden

"Aanleiding van dit voorstel tot wijziging is dat de gemeente Den Helder wil voorkomen dat (al dan niet) leden van verboden organisaties het verbod willen ontlopen door ervoor te kiezen soortgelijke uiterlijke kenmerken te vertonen", legt gemeentewoordvoerder Joyce in 't Veld uit aan NH Nieuws. "Dit ondermijnt namelijk het gezag van het openbaar bestuur en schetst een beeld dat criminaliteit in Nederland niet goed wordt aangepakt."

Preventief

Ze vervolgt: "De wijziging is voorgesteld omdat er ontwikkelingen zichtbaar zijn waarbij leden van verboden organisaties soortgelijke uiterlijke kenmerken aannemen. De voorgestelde aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vooral preventief bedoeld. De uitbreiding biedt de mogelijkheid om ook te kunnen handhaven op uiterlijke kenmerken die lijken op die van verboden organisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan logo's op kleding en goederen. Wij volgen hiermee het voorbeeld van de gemeente Haarlem."

Den Helder geeft aan dat meerdere gemeenten in het land deze wijzigingen overwegen. Het besluit heeft te maken met het verbod op motorbendes Hells Angels, Satudarah, Bandidos en No Surrender. Waar het niet is toegestaan om logo's van de illegale motorbendes zichtbaar te dragen, mag het vooralsnog wel voor nog wel toegestane clubs zoals het in 2019 - vanuit de gevangenis - opgerichte Hardliners.

Criminele activiteiten

Hoewel motorclubs pas na voldoende bewijzen en een gerechtelijke procedure kunnen worden verboden en opgeheven, willen gemeenten ze met dit besluit alvast een hak zetten. Net als de eerder verboden clubs worden ook leden van Hardliners regelmatig in verband gebracht met criminele activiteiten. Hardliners heeft 22 afdelingen, waaronder in Den Helder.

Vandaag stonden drie Noord-Hollandse leden van Hardliners voor de rechter vanwege gijzeling en afpersing. Er zijn straffen van 3 tot 3,5 jaar tegen ze geëist. De andere twee verdachten moeten morgen voorkomen.