Clubleden MC Hardliners vandaag voor de rechter voor afpersing en gijzeling

Vijf leden van de motorbende MC Hardliners moeten zich vandaag en morgen verantwoorden voor de rechter in Alkmaar. De mannen uit Alkmaar, Hoorn, Amsterdam en Heerhugowaard worden ervan verdacht een man uit Opmeer te hebben afgeperst en gegijzeld. NH Nieuws is bij de rechtszaak.

Benieuwd wat we weten van de groeiende motorclub MC Hardliners, die in 2019 vanuit de gevangenis is opgericht door voormalig president van de Hells Angels Lysander de R. en inmiddels 22 afdelingen kent?

De verdachten zijn Jeremy N. uit Opmeer, Stanley S. uit Alkmaar, Stefan R. M. uit Hoorn, Dimitri C. uit Rotterdam (maar geboren in Heerhugowaard) en Bert K. uit Amsterdam.

Gisteren maakte NH Nieuws bekend dat, na Haarlem, ook Hoorn en in de loop van 2021 Heerhugowaard en Langedijk het dragen van de colors (logo) van MC Hardliners verbiedt. Dit logo lijkt namelijk op dat van de verboden motorclub Hells Angels.

Het verbod is aangepast in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Daarin staat dat je 'geen dingen met uiterlijke kenmerken mag dragen of vervoeren die sterke gelijkenis hebben van een organisatie die bij rechtelijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is'.

Motorclubs als Hells Angels, No Surrender, Satudarah en Bandidos zijn verboden. MC Hardliners is dat nog niet.