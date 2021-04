Organisaties bereiden zich voor op testevents: "Geeft weer wat meer perspectief"

Het Volendamse pop- en cultuurhuis PX is een van de deelnemers van de landelijke 'pilots sneltesten in cultuur'. Op 28, 29 en 30 april gaat het pop- en cultuurhuis open voor drie shows. "Als poppodium zijn we lid van de branchevereniging van de poppodia en -festivals van Nederland en daar hebben we aangegeven dat we interesse hadden in een testevenement", vertelt programmeur Bianca Vos. "Dat het nu mag is een aangename verrassing en ook zeer spannend."

Wie er tijdens het testevenement op de bühne staan, is nog niet bekend. "Uiteraard zijn we wel bezig met Volendamse artiesten, want ook die zitten al ruim een jaar thuis." Achter de schermen moet er nog een hoop gebeuren om het testevenement goed te laten verlopen. "We gaan dit samen doen met de horeca Edam-Volendam. Hoe we dat precies gaan aanpakken, gaan we deze week bespreken."

Of zangers Jan Smit, Nick en Simon of de 3JS eind april op eigen podium staan in Volendam is nog niet bekend. "Uiteraard zijn we daar wel mee bezig."

Patronaat

Voor het Patronaat in Haarlem, ook aangewezen als testlocatie, is wél al duidelijk welke artiesten er op het podium komen te staan. Vanmiddag maakte het poppodium bekend dat het gaat om bands DeWolff, het gedeeltelijk Haarlemse Altin Gün en Jungle by Night.

Opvallend genoeg staat in de hoofdstad van de provincie ook de Grote of St. Bavokerk op de lijst van opengestelde locaties, maar de organisatie geeft aan dat de kerk niet open gaat voor dagjesmensen.

Telstar

Voetbalclub Telstar mag op 30 april thuis tegen Jong PSV weer publiek ontvangen. Er worden 380 mensen toegelaten in het stadion. Op de lijst van de Rijksoverheid is het voorlopig de enige wedstrijd van de club waar (een beperkt aantal) kijkers worden toegelaten.

Stadionmanager Joeri Leenaars, is blij dat Telstar is aangewezen voor de proef. "Echt fijn dat we weer publiek mogen ontvangen, al is het mondjesmaat. Het is een mooie manier om het seizoen af te maken."

Gokken

Funtastic Casino in Den Helder opent op 17 april de deuren voor gokliefhebbers. Hoofd marketing Jurriaan Knol van de overkoepelende Novomatic Group geeft aan blij te zijn dat ze open kunnen. "Dit geeft toch weer wat meer perspectief. En als het succesvol is, kunnen we misschien onder bepaalde voorwaarden weer helemaal open."

Er mogen straks 'slechts' 150 mensen achter de gokautomaten plaatsnemen, al is dit waarschijnlijk wel verspreid over de dag. "Dat is een van de details waar we nog naar moeten kijken", geeft Knol aan. "We bekijken nu hoe we het praktisch gaan invullen."

Sneltest en coronaregels

Bezoekers moeten binnen 40 uur voor een evenement een sneltest doen bij een teststraat van Stichting Open Nederland. Het is verplicht om hier een sneltest af te nemen. Dit mag niet bij de GGD-teststraten worden gedaan, zo valt te lezen op de website 'Testen voor Toegang'. Met een negatief testbewijs, waarvoor ook de speciale CoronaCheck-app kan worden gebruikt, kunnen bezoekers naar binnen.

Tijdens de testevenementen deze maand gelden de standaard coronaregels. Bezoekers moeten dus anderhalve meter afstand houden. Bij de eerdere fieldlabs mochten sommige bezoekers alle coronaregels laten varen. Dat is nu dus niet het geval.