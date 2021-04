Weer mondjesmaat publiek bij Telstar, Stadsschouwburg doet niet mee aan proef

Telstar mag op 30 april thuis tegen Jong PSV weer publiek ontvangen. 380 mensen worden toegelaten in het Bukostadion. Op de lijst van de Rijksoverheid is het voorlopig de enige wedstrijd van de club waar (een beperkt aantal) kijkers worden toegelaten.

De Stadsschouwberg Velsen is niet aangewezen voor de proef, die is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe en wanneer er weer evenementen met publiek kunnen worden gehouden. De wedstrijd van Telstar is het enige evenement in de regio waar voorlopig publiek is toegestaan.

Negatief testbewijs

Mensen die de wedstrijd tegen Jong PSV willen bijwonen, moeten in bezit zijn van een negatief testbewijs. Dat mag niet ouder zijn dan 48 uur. Er komen speciale teststraten voor dit initiatief. Dat zijn andere locaties dan de bestaande van de GGD. Op dit moment is Haarlem voor mensen uit Velsen de dichtstbijzijnde. Zie hier voor de complete lijst van testlocaties.