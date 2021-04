Gokliefhebbers kunnen zich deze maand weer even uitleven in casino Den Helder

Funtastic Casino in Den Helder doet mee aan de landelijke pilot voor testevenementen en opent op 17 april de deuren voor gokliefhebbers. Hoofd marketing Jurriaan Knol van de overkoepelende Novomatic Group geeft aan blij te zijn dat ze open kunnen. "Dit geeft toch weer wat meer perspectief. En als het succesvol is, kunnen we misschien onder bepaalde voorwaarden weer helemaal open."

Slechts 150 mensen mogen achter de gokautomaten plaatsnemen, al is dit waarschijnlijk wel verspreid over de dag. "Dat is een van de details waar we nog naar moeten kijken", geeft Jurriaan Knol van Novomatic Group aan. "We bekijken nu hoe we het praktisch gaan invullen."

Wat wel duidelijk is, is dat bezoekers een negatieve coronatest moeten laten zien die ze vlak ervoor hebben laten doen, voor ze naar binnen mogen. Knol: "We hopen op een zo normaal mogelijke casinodag, zoals het voor de coronacrisis gebruikelijk was, maar wel met de gebruikelijke maatregelen als anderhalve meter afstand houden van elkaar."

Veel dicht

Het casino is vorig jaar het grootste deel van het jaar dicht geweest, en als het open was, waren er beperkende maatregelen als minder bezoekers of gesloten horeca. "We kijken er wel heel erg naar uit om weer open te kunnen en ons werk weer volledig te kunnen doen."

Naast het Helderse casino gaat in deze regio ook het zwembad van Roompot Kustpark Texel een dag open (toevallig ook op 17 april). Theater de Kampanje doet niet mee aan de pilot.