Met sneltest naar evenementen, deze locaties gaan deze maand weer even open

In navolging van de fieldlabs in bijvoorbeeld de Ziggodome, zullen er nu door het land kleinere evenementen worden georganiseerd. In Noord-Holland vinden de meeste evenementen plaats van heel het land. In totaal kunnen er 88.662 bezoekers naar 136 evenementen in de provincie.

Zo mogen er bij de eredivisiewedstrijd tussen Ajax en AZ in de Johan Cruijff Arena 7.500 supporters komen en mag Artis 5.000 bezoekers per dag ontvangen van 10 tot en met 12 april. Er zijn ook kleinere evenementen. Er mogen weer 150 bezoekers naar het Patronaat in Haarlem en kunnen er 100 zwemliefhebbers een baantje trekken in het bad van Roompot in De Koog op Texel. Ook enkele casino's mogen de deuren weer even openen.

Sneltest en coronaregels

Bezoekers moeten binnen 40 uur voor een evenement een sneltest doen bij een teststraat van Stichting Open Nederland. Het is verplicht om hier een sneltest af te nemen. Dit mag niet bij de GGD teststraten worden gedaan, zo valt te lezen op de website 'testen voor toegang'. Met een negatief testbewijs, waarvoor ook de speciale CornaCheck-app kan worden gebruikt, kunnen bezoekers naar binnen.

Tijdens de testevenementen deze maand gelden de standaard coronaregels. Bezoekers moeten dus anderhalvemeter afstand houden. Bij de eerdere fieldlabs mochten sommige bezoekers alle coronaregels laten varen, dat is nu dus niet het geval.