Drie Haarlemse instellingen uitverkoren: deuren open als testevenement

Cultuurliefhebbers kunnen weer 'uit', zaallichten weer aan, artiesten weer het podium op: Teylers Museum, Philharmonie en Patronaat zijn in april weer een paar dagen 'back in business'. Deze instellingen maken deel uit van de pilot-evenementen waar bezoekers deze maand heen mogen als ze met een testbewijs aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.

De Rijksoverheid heeft deze testevenementen gisteren aangekondigd met als doel de samenleving tijdens de coronapandemie weer een beetje te heropenen. Voetbalwedstrijden mogen ook weer publiek gaan ontvangen en bijvoorbeeld de Keukenhof gaat komend weekend weer deels open voor publiek. Mensen die deel willen nemen aan de experimenten moeten vlak voor ze naar een evenement gaan een coronasneltest doen.

Landschapsschilder

Teylers Museum heeft tussen 21 april en 23 april plaats voor iets meer dan 1000 bezoekers, 336 per dag. Deze kunnen nog net de tentoonstelling over de Britse landschapsschilder John Constable meepikken. Deze duurt tot en met 30 mei. Verder is de rest van het museum deze drie dagen ook geopend. Toegangskaarten voor deze drie dagen zijn alleen te koop voor houders van een museumjaarkaart via museum.nl. Iedereen die een ticket koopt, wordt doorverwezen voor het doen van een gratis sneltest.

Kaartverkoop

Philharmonie mag op 16, 17 en 18 april een voorstelling geven voor 300 man publiek, meldt de Rijksoverheid. Wat voor voorstellingen dat gaan worden, is nog niet bekendgemaakt. Het theater heeft nog niet gereageerd. Op de website staat: Op 16, 17 en 18 april mogen wij de Philharmonie openen voor een aantal pilot-evenementen. De kaartverkoop start deze week, houd onze website en socials in de gaten.

Van Patronaat was eerder al bekend dat het deze maand bij wijze van experiment open mocht. Nu kan het poppodium meer details bekend maken. Vanmiddag begint de kaartverkoop voor optredens op 28, 29 en 30 april. In de Grote Zaal zitten bij deze optredens 130 toeschouwers in de zaal, waar normaal ruim 900 man in kan. De zaal gaat steeds rond zessen open, de optredens beginnen rond half zeven en de horeca is tot 8 uur open.

Trappelen

Patronaat is ondanks de coronarestricties dolgelukkig om bij te dragen aan een eventuele versnelde heropening van het culturele en sociale leven, zegt woordvoerder Jip Klompenhouwer. "We zijn echt ontzettend blij. We staan te trappelen van ongeduld." Vanmiddag om twee uur zijn de bands bekend geworden die het pilot-evenement aftrappen: DeWolff, het gedeeltelijk Haarlemse Altin Gün en Jungle by Night.

Gesloten

De Grote of St. Bavo Kerk op de Grote Markt staat ook op de lijst van het Rijk van instellingen die meedoen aan de testevenementen. Maar de kerk doet hier niet aan mee en is dus niet op 10 en 11 april opengesteld voor dagjesmensen en toeristen. Wel is er tussen 12 en 2 's middags de gelegenheid voor meditatie in de kerk of een kaarsje branden, maar de voorzieningen als wc en het winkeltje zijn gesloten.