Eindelijk weer live-muziek in Patronaat: "Dit klinkt wel anders dan een repetitieruimte"

Er klinkt dit weekend weer muziek in poppodium Patronaat. De band Waltzburg uit Nijmegen heeft de eer om als eerste act van het ' Artist in Residence ' programma te mogen spelen. Hiermee wil het poppodium iets teruggeven aan artiesten en bands in deze coronatijd. "Een negental acts mogen komende weken het podium gebruiken om aan hun live-act te werken, om een mooie live-streamshow op te zetten of om te werken aan hun sound", vertelt Thom Lich, bedrijfsleider van Patronaat.

Achter de schermen wordt nog wel gewerkt, maar sinds het nieuwe jaar zijn de activiteiten flink teruggeschroefd bij het poppodium. Er zijn al lange tijd geen liveshows en daarom is het toch wel bijzonder dat er nu weer live muziek wordt gemaakt. Weliswaar zonder publiek, maar het voelt toch als een cadeautje voor de bandleden van Waltzburg.

"Het zet wel weer dingen in gang", vertelt zanger Menno Krivokutya. "Er wordt weer van zo'n fijne plek gebruik gemaakt en ik denk dat dat alleen maar goed is."

De band is vooral blij met de goede techniek die het podium biedt. "We kunnen de repetitie goed opnemen en dat nemen we straks mee naar huis. Zo'n opname helpt ons weer verder in het proces. "

Livestreams

Thom Lich is blij dat ze met dit programma bands een plek kunnen geven om te spelen in deze stille tijd. In ruil voor het beschikbaar stellen van de ruimte, zullen de bands via livestreams vanaf het podium van zich laten horen. "Er zijn wel livestreams geweest, maar het hele live-circuit ligt een beetje plat. En hiermee kunnen we het systeem een beetje draaiende houden en ons steentje bijdragen."

Lich kijkt nu al uit naar de resultaten. "Ik ben benieuwd en ik hoop dat ze tijdens een normaal clubseizoen zeker aan het Patronaat zullen denken."