Poppodium Volendam opent deuren voor testevenement

PX doet mee aan de landelijke 'pilots sneltesten in cultuur'. Op 28, 29 en 30 april gaat het pop- en cultuurhuis in Volendam open voor drie shows. "Het is een aangename verrassing en ook zeer spannend", vertelt programmeur Bianca Vos. Wie er op de bühne staan, is nog niet bekend. "Uiteraard zijn we wel bezig met Volendamse artiesten, want ook die zitten al ruim een jaar thuis."

Het kabinet heeft gisteren aangekondigd dat er deze maand testevenementen worden georganiseerd. Met een bewijs van een negatieve sneltest mag je naar binnen. Vos: "Als poppodium zijn we lid van de branchevereniging van de poppodia en -festivals van Nederland (VNPF) en daar hebben we aangegeven dat we interesse hadden in een testevenement."

Samenwerking met lokale horeca

Toch kwam het nieuws gisteren dat het poppodium mee mocht doen als een 'aangename verrassing', aldus Vos. "We gaan dit samen doen met de horeca Edam-Volendam. Hoe we dat precies gaan aanpakken, gaan we deze week bespreken."

Of zangers Jan Smit, Nick en Simon of de 3JS eind april op eigen podium staan in Volendam is nog niet bekend. "Uiteraard zijn we daar wel mee bezig, maar of dat gaat lukken is nog niet duidelijk." Achter de schermen moet er nog een hoop gebeuren om het testevenement goed te laten verlopen. "We hopen dat het allemaal lukt."

De kaartverkoop voor de testevenementen is nog niet gestart. "Daar wordt hard aan gewerkt ook", vertelt Vos. "De evenementen zijn toegankelijk met een negatief testresultaat. Deze sneltest kun je straks inplannen met jouw toegangskaartje via testenvoortoegang.nl. De test wordt voor jou betaald door de landelijke organisatie van de pilots."