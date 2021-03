Veilig naar theater of restaurant met een 'coronapaspoort': hoe gaat dat werken?

NOORD-HOLLAND - Hoe zouden we in deze coronacrisis weer veilig naar een restaurant, concertzaal of theater kunnen? Op die vraag kwam gisteren in de persconferentie al een voorzichtig antwoord: mogelijk biedt een 'coronapaspoort' uitkomst. Gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit in Amsterdam legt uit hoe het werkt.

Gisteren kondigde demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge aan dat de overheid werkt aan een nieuwe app om dat mogelijk te maken. "En die app die we gaan gebruiken voor het toegangstesten, de coronacheck-app, laat aan de deur zien, via een QR-code, dat je een negatieve testuitslag hebt gehad en er dus een hele kleine kans is dat je besmettelijk bent. En we onderzoeken nu of die app eenzelfde ‘sein veilig’ kan geven als je gevaccineerd bent."

"Je moet je voorstellen dat straks een heel deel van de samenleving weer veilig vooruit kan", zegt Koolman, doelend op het groeiend aantal vaccinaties. "Dan is het heel vreemd dat je niet al naar een restaurant of theater kan, terwijl zij ook verlegen zitten om die klanten en hopen weer te kunnen heropenen."

Koolman schreef een maand geleden samen met KPMG een advies voor werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daarin was het advies om de economie deels weer te heropenen, als mensen zijn gevaccineerd of zich willen laten testen. "Nu zien we dat die ideeën worden uitgewerkt, gisteren heeft het kabinet te kennen gegeven dat ze de adviezen gaan opvolgen", zegt de gezondheidseconoom op NH Radio.

"En als straks het moment daar is dat iedereen zich heeft kunnen vaccineren en we laten alles weer vrij, dan vervalt zo'n paspoort. Dan kan iedereen zonder maatregelen naar een restaurant. Dat betekent dat als het virus toch nog rondgaat, en dat zal af en toe nog gebeuren, dat mensen die niet gevaccineerd zijn ziek worden. Dat is hun recht, dus die mensen zullen af en toe nog ziek worden. Maar dat zullen waarschijnlijk mensen zijn die daar niet zo veel last van hebben, want we zien dat de vaccinatiebereidheid onder de risicogroepen heel hoog is."

"Het betekent dat er ongelijkheid is tussen mensen die gevaccineerd zijn en die dat niet zijn", zegt Koolman. "Omdat ze dat niet willen of niet uitgenodigd zijn. Maar voor die mensen is er een alternatief: dat ze laten zien middels een test dat ze negatief scoren en dat ze dus niet besmettelijk zijn op dat moment."

Is er kans dat zo'n paspoort ook weer terugkeert als het nodig is?

"Wat er kan gebeuren is dat er een nieuwe variant de immuniteit zou kunnen omzeilen. Dat zou kunnen gaan gebeuren. In dat geval is het heel fijn dat we nu al werken met testpaspoort, want dan zouden we opnieuw in regio's waar uitbraken zijn gebruik kunnen maken van zo'n testpaspoort. We hebben nu al de infrastructuur dan al klaar voor de eventualiteit dat het virus in het najaar toch weer af en toe rondgaat."

Hoe groot is de kans dat dat ook gaat gebeuren?

"Om te beginnen hoop ik en denk ik ook wel dat dat niet gaat gebeuren, maar we zijn ons aan het voorbereiden op de situatie dat het toch tegen zit. Ik wil daarmee niet suggereren dat ik dat denk. We zien dat de makers van de vaccins in staat zijn om die vaccins aan te passen op nieuwe varianten en ze lijken dat ook heel snel te kunnen doen. Als zo'n nieuwe variant rondgaat en schade aanricht, zou het kunnen zijn om middels een nieuwe vaccinatieronde opnieuw veiligheid te kunnen beiden."

Gezondheidseconoom Xander Koolman gaf vanochtend in het ochtendprogramma De Ontbijttafel meer tekst en uitleg over het plan voor een 'coornapaspoort':