Kleine theaters in grote problemen: "Zonder steun halen we de zomer niet!"

AMSTERDAM - Al in oktober 2020 trok directeur Berith Danse van het Plein Theater aan de bel van cultuurwethouder Touria Meliani. Ze begreep niet waarom de kleine buurttheaters geen aanspraak konden maken op noodsteun van de gemeente, terwijl de culturele instellingen die structurele subsidie van de gemeente ontvangen, daarbovenop wel noodsteun krijgen. Vijf maanden later is de situatie van de kleine theaters verslechterd en blijft het onduidelijk of de gemeente met extra noodsteun komt.

Als er niet snel steun komt dan weet directeur Danse niet of het Plein Theater nog de zomer haalt. Ze noemt liever geen bedragen maar kampt met een behoorlijk gat in de begroting. En ze is niet de enige. Ook de Roode Bioscoop, Mike's Badhuistheater, het ZID Theater, Het Torpedo Theater en het Polanentheater geven te kennen dat ze niet weten of ze de zomer wel halen zonder extra steun. Tekst gaat verder onder de video.

Kleine theaters trekken het niet meer - NH Nieuws

Directeur Edwin van Veen van het Polanentheater is er trots op dat hij nooit subsidie nodig heeft gehad, ook al staat het water aan zijn lippen. Ondanks de TVL-regeling komt hij maandelijks 8.000 euro tekort. Voor de tweede keer tijdens de coronacrisis doet hij een beroep op klanten en relaties om geld te doneren om zo het theater te redden. “Het voelt echt heel vervelend dat je weer je hand moet ophouden en aan die mensen moet vragen om geld”, laat hij weten. "Als er niet snel 30.000 euro komt, is er over drie maanden geen theater meer." Extra ondersteuning nodig Ook Van Veen wil dat de gemeente de kleine theaters extra ondersteunt. "De kleine zalen zijn belangrijk voor beginnende acteurs en cabaretiers. Als je ziet dat hier 15.000 mensen per jaar komen, dan snap ik niet dat je als gemeente niet bijspringt", vertelt hij. Danse ziet dat ook zo: “De gemeente moet goed beseffen dat ze op deze manier een verschraling krijgt van de culturele sector in Amsterdam. Dat valt niet één-twee-drie te repareren”, aldus Danse. Wat de kleine theaters vooral steekt, is dat alle instellingen die binnen het Amsterdamse Kunstenplan vallen, in 2020 gebruik hebben kunnen maken van 17 miljoen euro extra steun uit de noodkas van de gemeente. Instellingen die erbuiten vallen, hebben geen aanspraak kunnen maken op deze noodsteun. Inmiddels is de gemeente wel van gedachten veranderd en is er kans dat ook de kleine theaters meer steun krijgen. Nieuwe noodsteunregeling De gemeente erkent de problemen van de vele culturele instellingen die niet onder het Kunstenplan vallen. Wethouder Meliani werkt daarom aan een nieuwe noodsteunregeling voor ‘alle’ kunst- en cultuurinstellingen. “Dat de theaters, musea, bioscopen, nachtclubs en culturele evenementen hun deuren moeten sluiten, doet de stad pijn. Kunstenaars zitten zonder opdrachten, de nachtcultuur zit op slot, bij sommige buurttheaters staat het water aan de lippen”, reageert de wethouder. Maar ook de portemonnee van de gemeente is niet oneindig. “Aanvullende ondersteuning vanuit het Rijk is daarom onmisbaar om de sector overeind te houden tot het moment dat alles weer mag en kan. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn we daarom in goed gesprek met het Rijk en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deze extra financiële ondersteuning te realiseren”, vertelt de wethouder.

Quote "Dit is een nieuwe rol voor de gemeente en daarom duurt het uitwerken van deze steunmaatregel iets langer dan gehoopt" TOURIA MELIANI, WETHOUDER AMSTERDAM

De nieuwe regeling zou eigenlijk al eind februari bekend gemaakt worden. Maar die datum is inmiddels veranderd naar ‘dit voorjaar’. “Dit is een nieuwe rol voor de gemeente en daarom duurt het uitwerken van deze steunmaatregel iets langer dan gehoopt. Maar we vinden het belangrijk om de steunmaatregel wel zo in te richten, omdat ook niet-gesubsidieerde plekken een onderdeel zijn van de cultuursector in Amsterdam. Hopelijk kunnen zij met wat extra ondersteuning de programmering oppakken als de deuren weer open kunnen", legt de wethouder uit. Wat de nieuwe regeling voor de buurttheaters precies inhoudt, is nog onduidelijk. Ook is onbekend hoeveel geld de gemeente reserveert voor de niet-gesubsidieerde instellingen. Bovendien duurt het allemaal wel erg lang. “Eerst werd gezegd dat het in december zou komen, toen werd het eind februari en nu hebben ze het over het voorjaar. Ondertussen zijn we gewoon dicht. Als dat tot juni gaat duren is het voor het Plein Theater misschien wel te laat”, vertelt directeur Danse moedeloos.

