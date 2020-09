Uniek: oog in oog met het 500 jaar oude tongewelf van de Grote Kerk Naarden

Als je een bezoek brengt aan de Grote Kerk Naarden zie je hoog boven je een uniek kunstwerk; het beschilderde tongewelf uit 1518. Het is vanaf de grond al vijf eeuwen te zien, op 25 meter hoogte. Het is uniek in Nederland. Er is namelijk nergens een kerk met zo'n volledig beschilderd gewelf bewaard gebleven.

Op dit moment wordt het dak van de kerk gerestaureerd en het idee was om afgelopen zomer een publiekssteiger neer te zetten, zodat iedereen even de kerk van boven kon zien. Dat kon door het coronavirus niet doorgaan, dus nodigen ze nu iedereen uit om het tongewelf te komen bekijken. "Een unieke mogelijkheid om dichtbij de schilderingen te komen", aldus een trotse directeur.

NH Nieuws kreeg alvast een sneak preview vanaf 25 meter hoogte: