OZB stijgt het hardst in Opmeer, torenhoge zorgkosten de oorzaak

OPMEER - Huizeneigenaren in de gemeente Opmeer zien hun onroerendezaakbelasting (OZB) dit jaar met bijna 32 procent stijgen. Doordat de WOZ-waarde ook flink is gestegen, betalen huiseigenaren in Opmeer in 2021 gemiddeld ruim 41 procent meer OZB dan vorig jaar. En daarmee is de gemeente de grootste stijger van Nederland, aldus Vereniging Eigen Huis.

De onroerendezaakbelasting was vorig jaar een heet hangijzer in de gemeente Opmeer. De coalitie klapte in mei zelfs op het onderwerp: DSV was fel tegen de enorme belastingverhoging, waarna coalitiegenoot CDA de stekker uit de coalitie trok. In een nieuwe coalitie, zonder DSV, bleef de verhoging staan. Dat Opmeer nu de grootste OZB-stijger van Nederland blijkt, verbaast DSV-fractievoorzitter Mario Appelman allerminst.

"Ik val nou niet bepaald van mijn stoel nee", reageert Appelman. "Wij hadden dit al voorspeld. Wat me stoort is dat de wethouder stelt dat hij geen andere keuze had." Wethouder Herman ter Veen (PvdA) stelde gister in het Noordhollands Dagblad, dat deze verhoging "de enige mogelijkheid is om de begroting sluitend te krijgen." Te makkelijk, volgens Appelman. "Het blijft een kwestie van politieke keuzes, wij hebben in de gemeenteraad genoeg voorstellen gedaan met hoe het anders kan. Dit was wat ons betreft niet nodig."

Huizenbezitter betaalt

De belastingverhoging is nodig door de kosten voor jeugd- en ouderenzorg, die sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Deze kosten vallen veel hoger uit dan gemeenten vanuit het Rijk ontvangen, vertelt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. Ook Opmeer liet eerder in hun begroting van 2021 al weten dat dit de 'bottleneck' is.

"Dit zijn sociale zorgkosten, waar iedereen gebruik van maakt. Ze worden nu vooral neergelegd bij de huiseigenaren. Dat is niet eerlijk", stelt VEH. DSV sluit zich daarbij aan. "Je laat huizenbezitters betalen voor een tekort op het sociaal domein. Het is te makkelijk om de rekening bij de huizenbezitter neer te leggen."

Bekijk hier het interview van de NOS met Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis