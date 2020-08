Grote zorgen over financiële situatie Opmeer

OPMEER - Het zijn financieel zware tijden voor Opmeer. De gemeente zit krap bij kas, zo is de conclusie van Herman ter Veen, de kersverse wethouder financiën na het bestuderen van de kadernota van de gemeente. Een flinke verhoging van de woonlasten is volgens hem de enige oplossing.

"Er zijn een paar flinke kostenposten voor de gemeente, zoals de kosten voor WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en jeugdzorg. Daarnaast gaan de gevolgen van de coronacrisis ons ook niet in de koude kleren zitten. We hebben een begrotingstekort van 1,2 miljoen euro voor 2021", legt de wethouder uit die pas een paar weken in het zadel zit

Hij sluit daarom niet uit dat bibliotheken, sporthallen en zwembaden in de toekomst gesloten zullen moeten worden. Om dat te voorkomen ziet de gemeenteraad voorlopig geen andere oplossing dan een OZB (Ontroerendezaakbelasting) verhoging in te voeren van 80 euro per huis.

Externen

"Als we dat invoeren, zouden de voorzieningen het kunnen redden. De situatie is echt heel zorgelijk. We vinden het daarom belangrijk om dit goed met mensen te communiceren, zodat ze begrijpen wat nodig is om de voorzieningen te redden", vertelt Ter Veen.

Andere manieren van bezuinigen zijn volgens de wethouder nauwelijks mogelijk. "We kunnen bijvoorbeeld moeilijk bezuinigen op ons eigen ambtelijk apparaat. Het is moeilijk om specialistisch personeel te krijgen, waardoor we vaak externen in moeten huren. Maar die hebben we wel echt nodig. Het werk moet niet stil komen te liggen."

Herverdeling

Volgens Ter Veen is meer geld vanuit het Rijk noodzakelijk. De wethouder hoopt daarom op meer geld voor de zorg. Maar de kans dat de regering op dit moment met dit geld over de brug komt acht hij klein. "De regering komt mogelijk juist met een gemeentelijke herverdeling, waarbij kleinere gemeenten minder geld krijgen. Dat zou betekenen dat Opmeer zelfs nog verder moet bezuinigen. We zijn er hard mee bezig om ervoor te zorgen dat deze herverdeling niet gaat plaatsvinden."