Stevige bezuinigingen voor gemeente Enkhuizen: "Goede keuzes zijn er niet"

Eind juni worden de eerste bezuinigingsmaatregelen na goedkeuring van de raad voor een deel gerealiseerd in 2020 en vastgelegd in de begroting van 2021. De raad gaat nu aan de slag met de bezuinigingskeuzes voor een bedrag van 3 miljoen euro. Dit zal op 30 juni aan het college worden voorgelegd.

"Bezuinigen is nooit fijn en keuzes maken waarin bezuinigd moet worden is voor het college van Enkhuizen een behoorlijke opgave. Vrijwel alles is belangrijk en 'goede' keuzes zijn er niet; het is altijd lastig. We proberen bij de keuzes voor bezuiniging rekening te houden met kwetsbare groepen, die financieel extra hard geraakt worden in deze coronatijd", vertelt wethouder Esther Heutink-Wenderich.