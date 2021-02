Nauwelijks geld erbij, wel extra taken: Gemeenten verkeren financieel in zwaar weer

NOORD-HOLLAND - Veel Noord-Hollandse gemeenten verkeren financieel in zwaar weer. Er komen steeds meer taken vanuit er Rijk naar de gemeenten, daarnaast slaat de coronacrisis soms diepe gaten in de begroting. Het is daarom voor de getroffen gemeenten nog maar de vraag hoelang evenementen door kunnen gaan. Zoals Medemblik, waar het de vraag was of evenementen zoals de sinterklaasintocht door kon gaan.

In de haven van Medemblik wordt normaal gesproken ieder jaar groots uitgepakt met de intocht van Sinterklaas, net als met evenementen als de Waterweek en Dickensdag. Dat leek op de tocht te staan door de penibele financiële situatie van de gemeente. De stichting die de intocht verzorgd krijgt ieder jaar 38.000 euro. Afgelopen jaar werd er flink bezuinigd, waar het eerst een bezuiniging van 75 procent leek te worden, werd dat uiteindelijk 15 procent. Een opluchting, maar toch 6000 euro minder. "We begrepen ook dat de gemeente moest bezuinigen, we waren wel content met deze uitslag", vertelt Cor Pronk van Stichting Evenementen Medemblik. "Het is in ieder geval gehandhaafd tot 2024, daarna is het gewoon weer afwachten", vertelt hij. En dus gaan alle evenementen vooralsnog gewoon door mits corona het toelaat. Begroting niet rond Dirk Kuipers, wethouder in Medemblik ziet de financiën somber in. "De komende jaren, moet ik echt wel reëel in zijn, is er geen ruimte voor een ambitieuze begroting." Ook veel andere gemeenten staan er niet goed voor. Vooral Castricum springt er negatief uit; dit jaar komt de begroting al niet rond. Van tien andere gemeenten wordt het uitgavenpatroon in de gaten gehouden door de provincie, die eerder vandaag ook zorgen uitte. Bekijk hier hoe het in jouw gemeente zit:

Sinds 2015 zijn er steeds meer taken vanuit het Rijk naar de gemeenten overgedragen. Dat zorgt voor een enorme kostenpost op het gebied van huishoudelijke hulp en jeugdzorg. "Dat kost heel veel geld", zegt Maarten Allers, hoogleraar Economie Decentrale Overheden, "en ze hebben niet aan geld bijgekregen van rijksoverheid wat het daarvoor kostte. Er is miljarden op bezuinigd." Jeugdzorg Aan de 'oranje' gemeenten is om een reactie gevraagd, ze geven allemaal aan dat de extra taken hen boven het hoofd groeien. De gemeente Zaanstad zegt: "De kosten van vooral jeugdhulp worden ieder jaar hoger. Er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat de Rijksbijdragen echt te laag zijn. Zonder extra geld moeten we nog meer bezuinigen." De gemeente Amsterdam heeft ook moeite met rondkomen. "Amsterdam had al een tekort door de extra zorgtaken zoals jeugdzorg. Daar kregen we te weinig geld voor van het Rijk. De coronacrisis slaat extra diepe gaten in de begroting."