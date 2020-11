West-Friese gemeenten hebben miljoenentekorten: hogere belastingen en bezuinigen

Nog meer bezuinigen

En ook de komende jaren ziet het er niet rooskleurig uit. Want de West-Friese gemeenten putten flink uit de reservepotten en smeren tekorten uit over meerder jaren. En dat betekent zoals het er nu naar uitziet dat er nog meer bezuinigd moet worden de komende jaren. "In Medemblik hebben we afgesproken dat de begroting in 2024 sluitend moet zijn. De eerstkomende jaren, moet ik reëel zijn, is er dus geen ruimte voor een ambitieuze begroting. Dat is geen leuk verhaal, maar we moeten onze ambities 'downsizen'. Ik maak me zorgen dat het ten koste gaat van voorzieningen, ten koste van de leefbaarheid en dat willen we niet."