Provincie vraagt minister om extra geld voor gemeenten: 'financiële malaise dreigt'

HAARLEM - In een brief roept de provincie minister Kajsa Ollongren op snel extra geld beschikbaar te stellen aan de Noord-Hollandse gemeenten. Volgens gedeputeerde Ilse Zaal is de financiële positie van veel gemeenten zorgwekkend en wordt er anders afgestevend 'op een financiële malaise als het Rijk de geldkraan niet open draait.'

De coronacrisis, de herverdeling van het gemeentefonds en ook de zorgtaken (WMO en jeugdzorg) die zijn overgeheveld naar de gemeenten zijn de grote boosdoeners. Bij veel gemeenten staat het water aan de lippen en is de enige oplossing voor een sluitende begroting voor 2021 flinke bezuinigingen en het verhogen van de lasten voor inwoners.

Gemeenten steeds vaker in problemen

"De afgelopen maanden krijgen wij steeds vaker te horen dat gemeenten het moeilijk hebben. Dit komt onder andere doordat ze meer taken hebben gekregen maar geen extra geld. Reden voor de provincie om te inventariseren hoe gemeenten er nu voor staan. Conclusie is dat veel gemeenten zich in een benarde financiële positie bevinden. Er is extra geld van het Rijk nodig om de tekorten te kunnen dekken. Alleen dan kunnen gemeenten hun taken goed blijven uitvoeren", legt gedeputeerde Ilse Zaal uit.

In de brief wordt de minister er op geattendeerd dat ze maatregelen zou treffen om tekorten van gemeenten te dekken. In juli liet Ollongren nog weten het te vroeg te vinden om de portemonnee te trekken, omdat veel zaken nog onduidelijk waren. Maar volgens de provincie moet er haast worden gemaakt. "Voldoende financiering van de aan gemeenten overgedragen taken is de enige echte oplossing voor de problematische gemeentefinanciën", zo valt te lezen in de brief.