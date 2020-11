Uitbreiding sporthal moet zaaltekort oplossen: 'Maar tijdelijk ook meer schaarste'

ENKHUIZEN - Goed nieuws voor sportverenigingen in Enkhuizen. Nadat er jarenlang te weinig ruimte was in sportzalen heeft de gemeenteraad besloten de belangrijkste sporthal van de stad op te knappen en uit te breiden. Al is er ook een maar, want het betekent ook dat er twee jaar lang nog minder ruimte is.

Het tekort was zo nijpend dat meerdere verenigingen zelfs een ledenstop hadden. De problemen leken nog groter te worden, omdat volgend jaar ook sporthal de Sprong wordt gesloopt om ruimte te maken voor een brede school. Maar dat moet nu veranderen. De gemeente ging gisterenavond, ondanks de grote bezuinigingsopgave, akkoord met de uitbreidingsplannen tijdens de begrotingsbehandeling. En dus is de blijdschap bij de overkoepelende club voor sportverenigingen, Sport Beweegt!, groot. "We hopen dat hiermee de capaciteitsproblemen straks tot het verleden horen", vertelt voorzitter Bram Sluis. Verbouwing mogelijk in 2023 klaar Sporthal De Drecht wordt na de verbouwing veel groter. Wat ook goed nieuws is voor de naastgelegen middelbare school, de RSG. "Er komen twee delen bij. Dus 3/3 wordt 5/3", legt Sluis uit. Maar voordat het zover is, is het vermoedelijk 2023. En daar zit ook gelijk het volgende probleem. Want doordat daarvoor sporthal de Sprong al is gesloopt, is het tekort in de tussentijd nog groter dan nu. Een oplossing door bijvoorbeeld tijdelijk een opblaashal te plaatsen bleek te duur.



"Op dit moment zie ik geen oplossing. We moeten goed met elkaar kijken of er toch nog ruimtes zijn die we misschien nog kunnen gebruiken", oppert Sluis. En dat levert dus ook nieuwe zorgen op bij de verenigingen. "We zijn al leden kwijtgeraakt door het tekort. En we zijn bang dat we er nog meer gaan verliezen. Maar we zullen ons stinkende best doen om die overgangsperiode zo goed mogelijk in te delen."

Reactie gemeente "Het klopt dat voor de overbruggingsperiode (de periode dat de Sprong niet meer gebruikt kan worden en de twee nieuwe zaaldelen aan De Drecht nog gereed zijn) het tekort aan zaalruimte tijdelijk toeneemt. Dit tekort wordt echter weer opgeheven, zodra de nieuwe zaaldelen klaar zijn. Omdat wij deze situatie ook herkennen, zijn wij met de belanghebbende verenigingen in overleg gegaan en hebben met elkaar voor deze periode een overbruggingsrooster opgesteld die in werking treedt, zodra De Sprong niet meer gebruikt kan worden. Wij waarderen het dat we met elkaar deze afspraken hebben kunnen maken."