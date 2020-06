Opmeer heeft weer een coalitie

OPMEER - Nadat in mei de coalitie uiteenviel, heeft Opmeer een nieuwe coalitie kunnen vormen met het CDA, Gemeentebelangen en PvdA. Samen zorgen zij met negen van de vijftien zetels voor een meerderheid in de gemeenteraad.

Opmeer kende voorheen een coalitie met het CDA, DSV en VVD, maar nadat het CDA de stekker uit de coalitie trok en de twee wethouders opstapten, volgde op 18 juni wethouder Alex Kalthoff (DSV) met zijn ontslag. Sindsdien is gewerkt aan een nieuwe meerderheid. De drie overeengekomen partijen werken momenteel samen aan een nieuw coalitieakkoord met daarin de plannen voor de komende twee jaar.

De partijen hebben alle drie een wethouder naar voren geschoven, waarvan alleen die van het CDA terugkeert vanuit de oude samenstelling. In de raadsvergadering van 2 juli worden de wethouders voorgedragen en wanneer de gemeenteraad die avond besluit hen te benoemen, is er vanaf aanstaande donderdag weer een voltallig college.

Wethouders

Gemeentebelangen Opmeer schuift Rabbella Wiersma-de Faria naar voren. Eerder was zij wethouder in de gemeente Rotterdam en sinds 2017 is zij verhuisd naar Hoogwoud. Zij zal onder andere de portefeuilles Sociaal Domein en Maatschappelijke ondersteuning op zich nemen. Zij was eerder eigenaar van een lichtvaartbedrijf.

Robert Tesselaar is vanuit het CDA benoemd als wethouder. Hij is al wethouder in het huidige college en is tevens werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Hij zal zich onder andere over de portefeuilles Werk, Inkomen & Participatie ontfermen, maar ook het hete hangijzer over de Integraal Kind Centra komt op zijn bord.

Voor de Partij van de Arbeid is Herman ter Veen naar voren geschoven. Eerder was hij al twaalf jaar raadslid voor de PvdA en acht jaar actief als fractievoorzitter voor de partij. De portefeuilles Financiën, Ruimtelijke Ordening en Sport komen onder zijn verantwoordelijkheid te vallen.