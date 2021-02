Vanaf dinsdag in meerdere plaatsen terrassen buiten: "Maar ze moeten leegblijven"

"Mensen zijn het zat", verwoordt ze de drang van het gros van de bevolking om de buitenlucht in te gaan. Dat bleek gisteren maar weer in het Vondelpark , waar een groot feest ontstond dat door duizenden jongeren werd bezocht. "Op het terras kun je het controleren, reguleren en registreren."

De restauranteigenaar voelt zich gesteund door burgemeester Roemer, die gisteren in navolging van burgemeester Broertjes van Hilversum opriep om de terrassen te heropenen . Volgens de burgemeester gaan mensen bij mooi weer toch naar buiten, en kun je het dan beter reguleren door terrassen coronaproof in te richten.

Als Hiemstra en haar personeel op 2 maart de twintig stoelen en vijf tafels op het terras hebben uitgestald, is het niet de bedoeling dat er mensen gaan zitten. "Ze moeten leegblijven, maar we willen wel laten zien dat het coronaproof kan."

Zoals op meer plekken genoten mensen de afgelopen dagen in de binnenstad van Alkmaar massaal van het lekkere weer. Ook de Mient, de gracht van de Alkmaarse grachtengordel waaraan Hiemstra's restaurant is gevestigd, bleek een ware publiekstrekker. "Ze gingen zelfs op mijn bankje zitten."

"We steunen de maatregelen wel", zegt Karin Hiemstra namens de afdeling Alkmaar, "maar het is moeilijk te verkroppen dat de mensen nu voor ons restaurant (De Fransman, red.) zitten."

Volgens Baltus door horecaondernemers in Hoorn niet mee. "Die zeggen: 'wat schiet ik ermee op? Dan is er alleen een stukje frustratie uit."

Het zwaartepunt van de actie ligt in Noord-Brabant, bevestigt Rob Baltus, voorzitter van de Noord-Hollandse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Toch zien ook in Noord-Holland sommige horecaondernemers het als een manier om 'de druk op te voeren' en 'met de vuist op tafel te slaan'. "Ze worden getriggerd door burgemeesters die zeggen dat terrassen weer open zouden moeten."

Behalve de afdeling Alkmaar sluit ook de afdeling Schagen zich bij de actie aan. "Net als de hele Markt doen ook wij mee", zegt Roy van der Weel, eigenaar van Trattoria Sophia en voorzitter van de Schagense afdeling van KHN. Net als in Alkmaar zullen er terrasstoelen en -tafels in het Schagense straatbeeld te zien zijn. "Maar we gaan niet open."

Behalve de verplichte afstand tussen de terrasstoelen, zal er bij een eventuele heropening van de terrassen dan ook streng worden gecontroleerd op eventuele besmette mensen. "Als iemand coronaverschijnselen heeft, sturen we diegene weg", zegt ze resoluut. "We willen zelf ook niet ziek worden."

Ruud Keinemans, voorzitter van de afdeling Zaanstreek en eigenaar van enkele horecazaken, laat weten dat zijn bestuur zich 'tot nog toe niet heeft aangesloten bij de actie'. "Je terras momenteel openen is een strafbaar feit, en als ik daartoe zou oproepen ben ik ook strafbaar", zegt hij resoluut.

Ook terrassen buiten zetten zonder te serveren, vindt hij een slecht idee. "Want je bent als horecaondernemer verantwoordelijk voor het gebied in een straal van 25 meter rond je zaak." Hij wil het niet op z'n geweten hebben dat er op zijn 'gesloten' terras straks een coronauitbraak plaatsvindt.

'Gebeten hond'

"We moeten reëel zijn", zegt hij. "Natuurlijk, het water staat iedereen aan de lippen. Maar als de terrassen nu weer open zouden gaan, en er over een paar weken 7.500 besmettingen per dag zijn, dan zijn wij weer de gebeten hond. We willen wel open, maar niet weer dicht."

Toch sluit Keinemans niet volledig uit dat er ook in de Zaanstreek volgende week uit protest tegen het beleid van het demissionaire kabinet terrassen opgesteld staan. "Er zijn rond de zestig horecazaken die geen lid zijn", geeft hij aan. Hij sluit bovendien niet honderd procent uit dat zijn afdeling zich alsnog bij de actie aansluit. "Als onze leden beginnen te muiten..."