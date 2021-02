Terrassen weer open? Burgemeester Zandvoort staat er niet om te springen

Moolenburgh heeft een aantal redenen om genuanceerd te kijken naar de suggestie om de horeca buiten weer te openen. De belangrijkste is dat de lonkende terrassen op het strand zorgen voor een grote toestroom van toeristen. "Terwijl de oproep van het kabinet nog steeds is: recreëer zo veel mogelijk in je eigen omgeving."

Wat de burgemeester betreft kan het heropenen van de terrassen als een versoepeling van de coronamaatregelen een van de onderwerpen zijn die de komende tijd goed tegen het licht worden gehouden. Het moet dan in ieder geval niet een beslissing zijn die op lokaal niveau genomen kan worden, redeneert Moolenburgh. Zo kan gedoe tussen kustplaatsen onderling voorkomen worden als de ene kustplaatsen de tafels, stoeltjes en zonnebedden wel toestaat en de andere niet.

Niet te druk

Moolenburgh vindt het openen van de terrassen nu dus niet aan de orde en wacht de discussie in Den Haag af. "Er moet goed naar gekeken worden. Het hoeft ook niet op stel en sprong. Het is nu goed te doen in Zandvoort. Het werkt goed met de take-away bij horeca en het is niet te druk. En als de terrassen weer open mogen dan is de horeca in Zandvoort er klaar voor om te zorgen dat de coronamaatregelen in acht worden genomen."

Stad vol terrassen

Ook burgemeester Jos Wienen van een stad vol terrassen, namelijk Haarlem, reageert niet al te gretig op de oproep van collega's Femke Halsema en Pieter Broertjes om de horeca in de buitenlucht weer te openen. Hij is niet voor en hij is niet tegen. Het enige wat hij van de discussie vindt is dat de horeca zich aan de coronamaatregelen als de andere anderhalvemetermaatregel moet houden wanneer de terrassen open gaan.