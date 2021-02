Bezoekers Vondelpark trekken weinig aan van drukte: "Het duurt te lang, het is klaar nu"

AMSTERDAM - Duizenden Amsterdammers vertrokken vanmiddag door het mooie weer richting het Vondelpark en maar weinigen trokken zich iets aan van de drukte. "Eigenlijk is het absurd. Er zijn regels en iedereen heeft er schijt aan, maar mensen zijn het gewoon zat", vertelt een van de bezoekers. Door de drukte greep de politie al snel in. Tijdens de politie-actie in het park zijn twee mensen aangehouden.

Politie grijpt in vanwege grote drukte in Vondelpark - NH Nieuws

Onder het genot van muziek, drankjes en hapjes genoot de massa veelal jonge mensen van het lekkere weer. Veel bezoekers kwamen er spontaan. "Ik ben net pas komen kijken. Het is best gezellig hier", vertelt een meisje met een glaasje wijn in haar hand. Andere feestvierders konden hun geluk niet op. "We zijn eindelijk vrij. Dit is toch gewoon geweldig?"

Andere zongenieters zeggen de coronacrisis zat te zijn en het dankzij de nieuwe aangekondigde coronamaatregelen als een uitzichtloze situatie te zien. Velen hielden zich dan ook niet aan de maatregelen. "Het is goed wat er gebeurd. In eerste instantie is het moeilijk omdat we ons aan de regels moeten houden, maar mensen zijn klaar met de leugens van de overheid. De eindstand is dat de jongeren ook nog de schuld krijgen van alles." Een andere bezoeker beaamde dit: "Iedereen moet het zelf weten. Het duurt te lang, het is klaar nu."

Twee aanhoudingen

Na enige tijd werd er ingegrepen door de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het merendeel van de bezoekers gehoor gaf aan de oproep van politieagenten om het park te verlaten. In totaal werden er twee mensen aangehouden. Een persoon is gearresteerd op verdenking van het gooien van een fles, waarbij een omstander gewond raakte. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De tweede aanhouding was voor het beledigen van een agent.

De berg afval die door de parkbezoekers werd achtergelaten deed denken aan het terrein van een festival dat op z'n eind loopt. Het gras in het Vondelpark ligt bezaaid met plastic flessen, blikjes bier en zakjes.