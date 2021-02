Gooise burgemeesters pleiten voor versoepelingen: "Burgerlijke ongehoorzaamheid dreigt"

De als maar voortdurende maatregelen - de coronacrisis duurt al een jaar - zorgt ervoor dat de rek er voor de samenleving ondertussen uit is, zo stellen de burgemeesters. En dat heeft grote consequenties: "Burgerlijke ongehoorzaamheid dreigt", weten ze. "Die ontwikkeling willen wij voor zijn, want dan is het hek van de dam en zal het moeilijk zo niet onmogelijk worden de geest weer in de fles te krijgen."

De burgemeesters roepen daarom om verdere versoepelingen van de coronaregels. "Met de dinsdag aangekondigde versoepelingen is weliswaar een beweging in de gewenste richting gemaakt, maar daarmee wordt de noodzakelijke balans in onze ogen nog niet bereikt. Daarom zullen we pleiten voor verdere gecontroleerde en in de praktijk ook uitvoerbare verruiming en versoepeling van maatregelen."

Meer ruimte om te leven

De burgemeesters stellen dat 'de combinatie van intensief blijven testen, een adequatie vaccinatiestrategie en een ander weertype vanaf het voorjaar', voldoende randvoorwaarden zullen zijn voor een 'in alle opzichten verantwoorde en substantiële versoepeling'. "Daarmee zien we dan ook een betere balans ontstaan tussen virusbestrijding enerzijds en ruimte voor de samenleving om te leven anderzijds en daarmee een sterker wordend licht aan het einde van de coronatunnel."

De zorgen van de winkeliers, horecaondernemers en culturele sector komen hard aan, zo stellen de burgemeesters. Broertjes geeft aan de zorgen als steun te gebruiken voor het pleidooi van de burgemeesters om de maatregelen te versoepelen. "We doen met klem de oproep aan de ministers om op verantwoorde wijze meer versoepelingen toe te laten."