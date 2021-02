Broertjes wil heropening horeca: "Nu zitten mensen bovenop elkaar náást het terras"

HILVERSUM - De overheid vindt het nog een te groot risico om de horeca open te stellen. Tot teleurstelling van burgemeester Pieter Broertjes, die graag gezien had dat ook de horeca bijvoorbeeld voorzichtig weer terrassen mocht openen. "Het is niet eens uitgelegd waarom ze niet open kunnen", zegt Broertjes.

Toch heeft de horeca volgens hem al eerder bewezen dat ze daar heel goed mee omgaan. "Buiten is er ook geen groot besmettingsgevaar. De terrassen zouden gewoon open kunnen. Mensen gaan toch al naar buiten en dan gaan ze bovenop elkaar zitten en dan náást het terras. Dan kun je het beter gecontroleerd doen. Daar heb je niks over teruggehoord."

In een eerste reactie vertelt burgemeester Broertjes op NH Radio vanmorgen dat hij 'natuurlijk wel blij is met alle versoepelingen'. "Maar het is wel heel mondjesmaat. De grote afwezige is toch wel de horeca." Voor de burgemeester ontbreekt vooral het verhaal erachter. "Waarom wordt de horeca niet meegenomen in de aanpak? Dat is toch wel heel erg sneu."

Al langere tijd schreeuwen horecaondernemers om versoepelingen of meer steun. Voor hen is de nood aan de man. Burgemeesters uit verschillende Noord Hollandse gemeenten steunen de oproep, maar de horeca kwam ook deze keer niet aan bod.

Geen plan van aanpak

Met de komst van het vaccin, zou er volgens de burgemeester genoeg reden zijn om wat meer perspectief te kunnen geven. "Het bizarre is, we zijn er in zekere zin bijna, het vaccin komt er aan. Maar we zijn toch niet in staat om daar soepel naar toe te werken. Geef een beetje ruimte om te voorkomen dat er zoveel failliet gaan. Het komt voor velen te laat. Sportscholen, winkeliers. Het is allemaal een drama." Er zijn vooral een hoop achterblijvers, vindt Broertjes.

Broertjes noemt als voorbeeld, Engeland, waar premier Boris Johnson een herstelplan presenteerde met exacte data van wanneer de horeca weer open gaat en de evenementen weer kunnen. Zo'n plan ontbreekt voor Nederland, terwijl dat volgens hem hard nodig is. "Voor het draagvlak is perspectief noodzakelijk en dat is er nog niet echt of misschien een beetje mondjesmaat".

Volgende week op het terras

De volgende persconferentie is op maandag 8 maart. De vraag is of de horeca wel zo lang kan wachten. Voorzitter Robèr Willemsen van de Koninklijke Horeca Nederland laat aan nieuwssite de Ondernemer weten dat het niet lang gaat duren voordat mensen de deuren weer openen.

Het zou gaan om ondernemers die volgende week of de week daarna hun terrassen weer zouden openen. Willemsen: "Wij krijgen steeds meer van dit soort signalen via apps, e-mails en social media. Wij hebben dat tot nu toe onder controle kunnen houden, want wij waren altijd tegen dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid."

De voorzitter zegt dat hij er niet toe gaat oproepen, maar hij keurt het ook niet af. Het water staan hen aan de lippen en het perspectief blijft uit. Dus wie weet zijn de terrassen volgende week ondanks de maatregelen toch weer open.