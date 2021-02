Raad wil vanavond uitleg van Wienen over demonstraties bij abortuskliniek

De Haarlemse gemeenteraad komt vanavond in een extra vergadering bijeen om met burgemeester Jos Wienen te praten over het bestuurlijke proces rondom de demonstraties bij abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove. De oppositiepartijen vinden dat de burgemeester te veel zijn eigen koers heeft gevaren met betrekking tot de regels rondom de demonstraties van 'pro-lifers'.

De politieke discussies over de demonstraties bij de kliniek beginnen afgelopen herfst. De directie van de abortuskliniek vraagt dan in een brief aan de Haarlemse burgemeester of hij wil ingrijpen. Cliënten van de kliniek zouden namelijk geïntimideerd worden door anti-abortusdemonstranten. De kleine groep demonstranten, waaronder leden van de Duitse pro-life beweging Donum Domini, staat er al jaren een paar dagen per maand. Ze bidden en spreken bezoekers van de kliniek aan, in de hoop ze op andere gedachten te brengen. Op de grens De kliniek ligt precies op de grens van Heemstede en Haarlem. Burgemeester Nienhuis van Heemstede heeft afgelopen zomer, na klachten van de kliniek, beperkingen opgelegd aan de demonstranten. Ze moeten voortaan, aan de 'Heemstede-kant', aan de overzijde van de weg gaan staan, op zo'n 25 meter afstand. De demonstranten vechten het aan bij de rechter, maar tevergeefs. Ze besluiten om voortaan hun demonstraties naar de 'Haarlem-kant' te verplaatsen.

Anti-abortusdemonstranten op afstand van de kliniek - NH Nieuws / Paul Tromp

Als de Haarlemse raad hoort van het hinderlijk aanspreken van bezoekers van de kliniek, wordt de burgemeester in december via een motie gevraagd om in te grijpen. Ook de Haarlemse partijen, waaronder coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, willen een bufferzone, net als in Heemstede. Burgemeester Wienen gaat met de betogers in gesprek en wil eerst een goed beeld krijgen van wat er zich in de straat afspeelt. Ook laat hij medewerkers van de gemeente 'undercover' langs de groep lopen. Daaruit blijkt dat één van de 'bezoekers' zo'n 200 meter lang wordt aangesproken door één van de 'pro-lifers'. Vier vakken De burgemeester wil niet overgaan tot het instellen van een bufferzone, omdat dat het hinderlijk achtervolgen niet voorkomt. Hij zoekt naar een andere oplossing, die zowel recht doet aan het grondrecht om te demonstreren, als aan het recht op privacy van de bezoekers. Die oplossing wordt gevonden in het aanwijzen van vier demonstratievakken. De demonstranten moeten per keer aangeven in welk vak ze gaan staan en daar dan ook in blijven staan. Voor de oppositiepartijen is dit niet acceptabel, want één van de vakken ligt op zo'n tien meter van de ingang van de kliniek. Bezoekers zouden dan nog steeds aangesproken kunnen worden. De burgemeester kan het aanspreken niet verbieden, omdat dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. De Heemsteedse burgemeester heeft dat ook niet verboden. Tegendemonstratie Dan laat ook een groep Haarlemmers van zich horen in de straat. Initiatiefnemer van de tegendemonstratie is Sterre Marrée. Ze vindt dat de anti-abortusdemonstranten veel verder uit het zicht moeten gaan staan. En zo staan eind januari twee groepen bij de ingang van de kliniek te demonstreren, op overigens gemoedelijke wijze. Dan blijkt dat beide groepen ook nog eens in de verkeerde vakken staan. tekst gaat door onder de video

Haarlems protest tegen anti-abortusdemonstranten bij abortuskliniek - NH Nieuws

Om duidelijkheid te scheppen over wie waar en op welke afstand moet gaan staan, komt burgemeester Wienen dan met een nieuw voorstel. Hij wijst één demonstratievak aan voor de anti-abortusdemonstranten, op 25 meter afstand van de kliniek. Op die manier kunnen beide demonstraties voortaan op afstand van elkaar blijven, kunnen de anti-abortusdemonstranten hun punt blijven maken bij de kliniek en is de privacy van de bezoekers voldoende gewaarborgd, aldus de burgemeester. De directeur van de kliniek, Rob Benschop, laat weten dat hij deze oplossing werkbaar vindt, maar dat hij liever helemaal geen demonstranten in de straat ziet. Hij vindt wel dat er goed gehandhaafd moet worden. Petitie Coalitiepartij PvdA wacht af hoe de komende demonstraties gaan verlopen. Sterre Marrée laat het er nog niet bij zitten. Ze biedt vanavond, voor de raadsvergadering, een petitie aan aan de burgemeester. Inmiddels is die ruim 1.100 keer ondertekend. Ze hoopt hiermee dat de burgemeester de anti-abortusdemonstranten alsnog naar minimaal 100 meter afstand van de kliniek verplaatst. De oppositiepartijen willen vanavond van de burgemeester onder meer horen hoe de bestuurlijke besluitvorming is verlopen en of hij de raad wel volledig heeft geïnformeerd in de eerste weken van het proces.

Anti-abortusorganisatie Donum Domini heeft via een woordvoerder aan NH Nieuws een schriftelijke reactie gegeven op de ontwikkelingen in Haarlem en Heemstede: 'Het hele idee van het demonstratierecht is dat je niet alleen mag demonstreren op een punt waar iedereen het eigenlijk wel mee eens is, maar dat je ook een mening mag uitdragen die niet iedereen welgevallig is. En die vrijheid wordt ons nu meer en meer ontnomen. Belangrijker is nog wel de hulp aan de vrouwen die nu gevaar loopt. Wij staan daar om te bidden voor de zielen van de ongeboren kinderen, maar we bidden ook voor de mensen die in het abortuscentrum werken en voor de vrouwen die er naar toe gaan om een abortus te ondergaan. Naast bidden bieden we ze concrete hulp aan. Als ze financiële problemen hebben, bieden we financiële steun aan, door alle kosten voor het kindje over te nemen gedurende 2 jaar (of zo nodig langer). Door morele steun. Door een veilige plek te bieden, als die veiligheid er niet is. Enzovoorts. Dat wordt door het abortuscentrum niet gedaan, die bieden alleen aan het leven van het kindje te beëindigen. Het zou droevig zijn wanneer deze vrouwen, die vaak wanhopig zijn, geen hulp meer zouden krijgen. Wanneer de gemeente ons op 100 meter afstand zet moeten we wel bijna gaan schreeuwen, willen we contact kunnen krijgen met die vrouwen, wat betekent dat we ze niet meer effectief kunnen helpen.'