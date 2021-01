Boosheid in Haarlemse raad over demonstratievakken te dicht bij abortuskliniek

HAARLEM - Na lang aandringen van de Haarlemse raad gaat burgemeester Jos Wienen toch onderzoeken of een demonstratievak verder weg van de ingang van de abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove juridisch houdbaar is. Maar tot grote teleurstelling van bijna alle politieke partijen zegt hij dat niet te kunnen doen voor 27 januari, wanneer de eerste volgende demonstraties zijn aangemeld door de intimiderende demonstranten van stichting Donum Domini.

De Haarlemse politici zijn niet blij met hoe de burgemeester is omgegaan met hun motie. Ze hadden gevraagd om een bufferzone bij de achteringang van de abortuskliniek die uitkomt op Haarlems grondgebied. Aan de voorkant die in Heemstede ligt is door de burgemeester Astrid Nienhuis wel een bufferzone aangelegd, te weten aan de andere kant van een drukke straat.

Burgemeester Wienen zegt aan de Haarlemse zijde ook voor de overkant van de straat te hebben gekozen, om de demonstranten toch hun recht op betoging te geven en ook de privacy van de vrouwen die de kliniek bezoeken te waarborgen. Maar de straat is hier minder breed en ligt daarom niet zo ver weg als aan de Heemsteedse zijde. 'Bufferzone ook niet genoeg' Volgens Wienen helpt een bufferzone ook niet genoeg, omdat betogers dan de vrouwen alsnog kunnen volgen. Bij een demonstratievak mogen de betogers die plek niet verlaten, zo liet hij vlak voor de commissievergadering gisteravond in een brief aan de Haarlemse politici weten. Maar die uitleg kon bijna niemand waarderen. Vooral omdat de rechter afgelopen zomer nog oordeelde dat de bufferzone van 25 meter van de gemeente Heemstede houdbaar was, nadat demonstranten dit hadden aangevochten. "Waarom houdt de burgemeester zich niet aan de uitspraak van de rechter", vroeg onder ander het CDA-raadslid Eva de Raadt, die het juridisch opiniestuk grondig had bestudeerd. Maar Wienen concludeerde zelf dat er toch teveel haken en ogen aan zouden zitten. "Ik wil dit zorgvuldig afwegen en niet geleid worden door emotie over het onderwerp", was zijn verklaring.

De getergde burgemeester voelt zich niet gerespecteerd. "Ik ben geen stempelmachine", riep hij toen meerdere partijen hem opriepen om snel het demonstratievak verder te plaatsen dan de nu gestelde negen en een halve meter. Het liefst zelfs voor de komende betoging op 27 januari. Want dat is wat in de aangenomen motie van december staat. De oppositiepartijen hebben onder aanvoering van Actiepartij Haarlem een interpellatiedebat aangevraagd, wat betekent dat zij aan de burgemeester inlichtingen willen vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dit zal bij goedkeuring plaatsvinden op 28 januari. Ze willen dat burgemeester Wienen verantwoording aflegt voor zijn 'eigenstandig gedrag', zoals raadslid Danny van Leeuwen van de Actiepartij het verwoord.

