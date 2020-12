Gemeenteraad Haarlem neemt motie aan voor bufferzone bij abortuskliniek

HAARLEM - De gemeenteraad heeft gisteravond een motie aangenomen om, net als bij de Heemsteedse ingang, ook bij de Haarlemse ingang van de abortuskliniek een bufferzone in te stellen voor demonstranten. "We moeten gezamelijk een grens trekken", zegt D66-raadslid Merycem Çimen.

Acht verschillende partijen uit zowel de oppositie en coalitie dienden de motie in om de burgemeester op te dragen de bufferzone in te voeren. Çimen: "Wat D66 betreft is het betogingsrecht geen vrijbrief om vrouwen te intimideren en te belagen bij een abortuskliniek. Daar moeten we ook gezamelijk de grens trekken in Haarlem." De motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij wilde eerst een onderzoek van de burgemeester afwachten. "Als er sprake is van belagen of intimidatie, dan passen daar maatwerkmaatregelen van de burgemeester. En niet een voor iedereen geldende bufferzone." Vorige week werden vragen gesteld aan de Haarlemse burgemeester.

Dit gebeurde na na berichtgeving van NH Nieuws over de anti-abortusdemonstranten die bij de Haarlemse ingang van de Beahuis & Bloemenhovekliniek mogen staan. Bij de andere ingang van de kliniek moeten de demonstranten juist een ruime afstand houden. Die achteringang staat net over de grens in Heemstede. Wienen zei toen in gesprek te gaan met de demonstranten.

Çimen zei vanavond 'verbaasd' te zijn over de reactie van de burgemeester op de vragen van vorige week. "Daarom acht ik het noodzakelijk om de burgemeester via een motie te vragen om in overleg met de kliniek en de gemeente Heemstede, ook in Haarlem een bufferzone in te stellen om de ingang van de kliniek en daarop te handhaven." 'Trots op verwijt' De burgemeester vindt het jammer dat de motie werd ingediend. "Als het gaat om het recht op betoging, grondrechten en privacy, dan vereist dat zorgvuldigheid. En als mij dat verweten wordt, dan moet ik misschien wel trots zijn op dat verwijt."

