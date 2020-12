Geen demonstranten aan Heemsteedse ingang abortuskliniek, wel bij Haarlemse ingang

HAARLEM - Anti-abortusdemonstranten moeten sinds deze zomer op ruime afstand blijven van de ingang van de Beahuis & Bloemenhove abortuskliniek aan de Herenweg in Heemstede. Toch staan er nog regelmatig demonstranten vlak voor de andere ingang van de kliniek aan de Claus Sluterweg. Die ingang staat namelijk net over de gemeentegrens in Haarlem. En daar gelden de beperkingen niet. "Onze cliënten worden nog steeds belaagd", vertelt bestuurder Rob Benschop.

Beahuis & Bloemenhovekliniek in Heemstede - Google Maps

Net zoals bij veel abortusklinieken staan er ook anti-abortus demonstranten bij de kliniek in Heemstede. Elke laatste woensdag, donderdag en vrijdag van de maand staan er demonstranten van de Duiste Stichting Donum Domini. Ook demonstranten van andere groepen staan geregeld op de stoep. "Wij zijn niet tegen de demonstraties", zegt bestuurder van de kliniek Rob Benschop tegen NH Nieuws. "Sterker nog, zonder het demonstratierecht hadden we nu de vrijheid voor de keuze voor abortus niet gehad." Het gaat volgens Benschop om de vaak intimiderende manier waarop de anti-abortusdemonstranten te werk gaan. "Onze cliënten worden niet fysiek belaagd, maar wel individueel aangesproken op een manier die heel intimiderend is", vertelt Benschop. De demonstranten spreken ook het personeel van de kliniek en voorbijgangers aan. "Ze zeggen dingen als: weet je dat hier kinderen vermoord worden."

Bufferzone Burgemeester van Heemstede Astrid Nienhuis legde op 26 mei dit jaar een 'bufferzone' op. Demonstranten moeten sindsdien aan de overkant van de Herenweg staan en aan de achterzijde van de kliniek moet de demonstranten op een afstand van 25 meter van de kliniek blijven. "Haar besluit de bufferzone in te stellen was in eerste instantie een opluchting voor onze cliënten", zegt Benschop. Inmiddels geldt bij meer abortusklinieken in het land een bufferzone. "Ik denk dat mevrouw Nienhuis echt een wegbereider is geweest om de demonstranten op afstand te houden."

Quote "Onze cliënten worden nog steeds belaagd" Rob Benschop, Bestuurder Beahuis & Bloemenhovekliniek

Stichting Donum Domini ging naar de rechter om het besluit van burgemeester Nienhuis aan te vechten. Volgens de stichting zou het demonstratierecht te veel beperkt worden. De rechtbank in Haarlem stelde de burgemeester van Heemstede in het gelijk. Het aanspreken van individuen valt volgens de voorzieningenrechter niet onder het betogingsrecht. 'De betoging betreft dan niet meer het uitdragen van een maatschappelijk probleem, maar het aankaarten van een individuele zaak bij een individueel persoon. Nu dat niet behoort tot het betogingsrecht, geniet dat ook niet de bescherming van artikel 9 van de Grondwet', valt in de uitspraak te lezen. Haarlems grondgebied Ondanks de uitspraak van de rechtbank, staan er elke maand dus toch nog demonstranten vlak voor de ingang van de abortuskliniek. De ingang aan de Claus Sluterweg hoort namelijk niet bij Heemstede, maar bij Haarlem. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen heeft, in tegenstelling tot zijn collega in Heemstede, geen bufferzone opgelegd.

"Via de ingang bij de Claus Sluterweg komen ook veel cliënten binnen", zegt Benschop. "Maar daar wordt nu niet gehandhaafd door de politie en onze cliënten worden dus nog steeds belaagd." De kliniek heeft nu klachtenformulieren klaar liggen die de vrouwen kunnen invullen, om zo een klachtendossier op te kunnen bouwen. Nog geen reactie Benschop heeft twee brieven gestuurd naar de burgemeester Wienen en begin november ook telefonisch contact gehad om de situatie aan te kaarten. "Hij zei toen dat hij zich zou verdiepen in de situatie en dat hij niet op de hoogte was van de wanordelijkheden bij de kliniek." Een maand later heeft burgemeester Wienen nog geen reactie gegeven.

Quote "We zijn er actief mee bezig. We brengen de problematiek in kaart" woordvoerder van burgemeester Wienen

De woordvoerder van de burgemeester laat in een reactie aan NH Nieuws weten bekend te zijn met de klachten van de kliniek. "We nemen de tijd om de situatie in kaart te brengen en dit te onderzoeken." Op de vraag hoe lang dit gaat duren, kan de woordvoerder niet antwoorden. "We zijn er actief mee bezig", is de reactie. NH Nieuws heeft ook gevraagd waarom burgemeester Wienen niet de lijn volgt van zijn collega in Heemstede. Daarop zegt de woordvoerder dat gemeente Haarlem eerst zelf de zaak wil onderzoeken, voordat er een beslissing genomen wordt. Afwachten Voorlopig moet de Bloemenhovekliniek dus afwachten. "Wij vertrouwen erop binnenkort van de burgemeester Wienen van Haarlem te vernemen. We hopen dat hij de beleidslijn van al zijn ambtgenoten, waaronder burgemeesters in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Zwolle, Den Haag, die met deze problematiek geconfronteerd worden en een ruime bufferzone hebben ingesteld, zal volgen", zegt Benschop tot slot.