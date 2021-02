Pro-choicers willen demonstratievak bij abortuskliniek 'liever op 100 meter afstand uit zicht'

HAARLEM - Zelf heeft Sterre Marrée ervaren hoe moeilijk het is om te besluiten tot een abortus. Daarom wil de Haarlemse dat een demonstratievak voor de anti-abortusbetogers op minstens 100 meter afstand van de ingang bij de Bloemenhovekliniek komt, in plaats van op 25 meter zoals burgemeester Jos Wienen nu na lang aandringen van de Haarlemse raad in wil voeren. "Ik wil ze uit het zicht hebben", betoogde ze gisteravond voor de commissie Bestuur van de gemeenteraad.

Ook Ruth Nelemaat, die in 1976 al demonstreerde tegen mogelijke sluiting van de Bea & Bloemenhove-kliniek, hield gisteravond een pleidooi voor een demonstratievak op minimaal 100 meter afstand. "En als het vak wel op 25 meter afstand komt, zet er dan elke keer boa's voor, om te bewaken dat de demonstranten er anders uit lopen."

Toen 45 jaar geleden de politie de kliniek op de grens van Heemstede en Haarlem wilde sluiten, postte Ruth Nelemaat met een groep demonstranten een paar dagen in en om de kliniek om de inval te voorkomen. Met succes. Nu ziet ze met lede ogen aan hoe bezoekers van de kliniek volgens haar door de anti-abortusbetogers lastig gevallen worden.

"Ik ben heel erg voor het recht op demonstratie, omdat ik dat ook doe en heb gedaan. Maar wat zij doen (Stichting Donum Domini, red.) heeft niets met demonsteren te maken. Wat zij doen is intimidatie." Volgens Nelemaat worden vrouwen die een afspraak hebben bij de kliniek soms ook meegenomen naar een campertje, waar geprobeerd wordt op ze in te praten.

De pro-choicebetogers Sterre en Ruth willen het liefst dat de betogers van Donum Domini ver uit de buurt van de Bea & Bloemenhove-kliniek worden geplaatst, en niet in de buurt van de achteringang van de kliniek. Een aantal raadsleden opperde gisteren dat wellicht als sanctiemogelijkheid. De demonstranten zouden bij overtreding van de afstandsregels naar het Vlooienveld in de Haarlemmer Hout kunnen worden verwezen voor hun maandelijkse protesten.

Werkbaar

Hoewel directeur Rob Benschop van de Bea & Bloemenhovekliniek het liefst helemaal geen betogers voor de deur heeft, denkt hij dat de nu aangedragen oplossing van de Haarlemse burgemeester van een demonstratievak op 25 meter wel 'werkbaar' is, zo laat hij aan NH Nieuws weten. Maar dan moet er volgens hem wel erg goed op gehandhaafd worden.

Ook voor deze maand heeft Donum Domini weer een driedaagse betoging aangevraagd bij de gemeente. De PvdA wil deze demonstratie afwachten om daarna de nieuwe regeling van een demonstratievak op 25 meter afstand te evalueren.

Komende woensdag vergadert de gemeenteraad over de manier waarop burgemeester Jos Wienen met de kwestie is omgegaan. In eerste instantie wilde hij geen bufferzone op 25 meter afstand instellen. Vooral oppositiepartijen vinden dat de burgemeester te eigengereid heeft gehandeld in deze kwestie. Sterre zal tijdens deze extra gemeenteraadsvergadering een petitie van hun standpunt aanbieden.

Stichting Donum Domini is om een reactie gevraagd , maar ze hebben tot nu toe nog niet gereageerd op meerdere verzoeken van NH Nieuws.

Vorige maand maakte NH Nieuws de volgende reportage over de betoging van de Domus Domini, die toen vergezeld werd met de pro-choicebetoging van Sterre Marree en Ruth Nelemaat.