Burgemeester Wienen: niet vier, maar één demonstratievak bij abortuskliniek

HAARLEM - De anti-abortusdemonstranten bij de Bloemenhovekliniek moeten voortaan in één vast demonstratievak gaan staan, op 25 meter van de achteringang. Dat laat burgemeester Jos Wienen weten in een brief aan de raad. Dat betekent dat de demonstranten, voornamelijk van Donum Domini, niet meer uit vier vakken kunnen kiezen, zoals de burgemeester eerder had besloten. Die beslissing leidde tot een hoop kritiek.