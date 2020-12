Burgemeester Wienen in gesprek met anti-abortusdemonstranten, daarna mogelijk maatregelen

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen gaat op korte termijn in gesprek met demonstranten bij de abortuskliniek. Dat meldde hij gisteravond in een vragenuur van de gemeenteraad.

NH Nieuws / Google Maps

Afgelopen weekend berichtte NH Nieuws over de anti-abortusdemonstranten die bij de Haarlemse ingang van de Beahuis & Bloemenhovekliniek mogen staan. Bij de andere ingang van de kliniek moeten de demonstranten juist een ruime afstand houden. Die ingang staat net over de grens in Heemstede. Vier partijen, waaronder D66, VVD, de Actie Partij en de SP drongen aan op een snelle beslissing van burgemeester Wienen over deze kwestie. De politici willen weten of hij het besluit van zijn collega in Heemstede zal volgen, die dit jaar een bufferzone van 25 meter aan de anti-abortusdemonstranten oplegde. Dit besluit werd gesterkt door de rechter, die bovendien oordeelde dat het aanspreken van individuen niet onder het betogingsrecht valt. Eerder sprak bestuurder van de abortuskliniek Rob Benschop al met NH Nieuws over de situatie. Elke laatste woensdag, donderdag en vrijdag staan er voor de ingang anti-abortusdemonstranten. "Onze cliënten worden niet fysiek belaagd, maar wel individueel aangesproken op een manier die heel intimiderend is. Ze zeggen dingen als: weet je dat hier kinderen vermoord worden."

Volgens de politie en de afdeling handhaving van de gemeente waren er geen klachten bekend, aldus Wienen. "Vervolgens heb ik verzocht om de gang van zaken te observeren. Daar heb ik verslag van gekregen en heb ik geconstateerd dat het aantal mensen dat demonstreert op zichzelf het probleem niet is, maar dat het aanspreken van mensen wel degelijk als intimiderend en verstorend kan worden ervaren." Gesprek met demonstranten Burgemeester Wienen zal daarom 'op korte termijn' in gesprek gaan met de organisatoren van de demonstratie. "Ik ga kijken wat de demonstranten willen en of ik met hen in het gesprek een situatie kan creëren waardoor verdere maatregelen niet nodig zijn. Als dat niet zo is, zal ik wel die maatregelen nemen die nodig zijn." D66-raadslid Meryem Cimen snapte de verklaring van de burgemeester niet. "Het gaat om dezelfde kliniek en dezelfde demonstranten. In Heemstede vonden ze het wel nodig om een bufferzone in te stellen. Begrijp ik nou goed dat er geen bufferzone wordt opgelegd?"

Quote "Ik vraag mij af wat er nog onderzocht moet worden. Waarom belt hij niet met zijn collega in Heemstede?" Rob Benschop, Bestuurder Beahuis en Bloemenhovekliniek

Wienen ontkende dit. "Ik ga niet af of iemand iets zegt en dan is het dus zo", reageerde hij. "Ik wil eerst geconstateerd hebben wat de feiten zijn. Daarna geconstateerd hebben op welke wijze je het demonstratierecht en de vrijheid van de burgers die naar de kliniek gaan voldoende kunt beschermen. En daarna neem ik de maatregelen die nodig zijn." Onaangenaam verrast Bestuurder van de kliniek Rob Benschop zegt in een reactie tegen NH Nieuws onaangenaam verrast te zijn. "Dit is een schoolvoorbeeld van een instrumentele, afstandelijke benadering. Dat hij niet geïnformeerd was, verbaast mij zeer. Het is een afwachtende houding van de burgemeester en ik vraag mij af wat er nog onderzocht moet worden. Waarom belt hij niet met zijn collega in Heemstede?" Het meest opmerkelijk vindt Benschop dat de burgemeester het in zijn reactie weinig over de vrouwen heeft die de kliniek bezoeken. "Hij noemt de demonstranten, maar toont weinig empathie voor de vrouwen die naar onze kliniek komen. Dat verbaast me eigenlijk nog het meest."