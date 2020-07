Anti-abortusdemonstranten moeten op afstand blijven bij Heemsteedse kliniek

HEEMSTEDE - Het aanspreken van bezoekers van abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove in Heemstede behoort niet tot het betogingsrecht. En daarom moeten anti-abortusdemonstranten voortaan op geruime afstand van de kliniek blijven. Dat oordeelt de rechter in Haarlem.

Leden van de Duitse stichting Donum Domini ('Geschenk van de Heer') willen bij de ingang van de kliniek aan de Herenweg demonstreren. Dat gebeurde in het verleden wel vaker. Bezoekers worden daarbij aangesproken met als doel om ze geen abortus te laten plegen.

Zowel buurtbewoners, de kliniek, als bezoekers beklaagden zich over het gedrag van de demonstranten. Dat werd als hinderlijk en intimiderend ervaren. Reden voor de gemeente Heemstede om in te grijpen en daarom werd het de activisten voortaan verboden om op de stoep bij de ingang van de kliniek te staan. In plaats daarvan moesten ze aan de overkant van de Herenweg gaan staan en aan de achterkant moesten ze minimaal 25 meter afstand van de kliniek houden. Donum Domini ging daar tegen in beroep, omdat het demonstratierecht zo te veel zou worden beperkt.

Afstand houden

De rechtbank in Haarlem heeft de gemeente Heemstede in het gelijk gesteld. De rechter vindt dat het 'aankaarten van een individuele zaak bij een individueel persoon' niet behoort tot het betogingsrecht'. Het zou op deze manier niet meer gaan om het uitdragen van een maatschappelijk probleem. Bovendien kunnen de demonstranten hun mening volgens de rechter ook op geruime afstand van de kliniek uiten.

De demonstranten voerden verder aan dat ze zich op Haarlems grondgebied bevinden, als zij aan de achterkant van de kliniek op 25 meter afstand staan. De gemeente Heemstede zou daar dus niets over mogen besluiten. De rechter erkent dat de gemeentegrens daar ligt, maar dat een manifestatie op die locatie ook 'uitstraling kan hebben op de openbare orde' in Heemstede.