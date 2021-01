Haarlemmers protesteren bij kliniek tegen aanwezigheid anti-abortusdemonstranten

"Wij staan hier omdat zij hier staan en we willen dat ze ergens anders gaan staan", aldus de Haarlemse Sterre Marree. Ze heeft een bord met daar op 'Bidden doe je thuis maar' in haar hand. Met 'zij' doelt Sterre op de anti-abortusdemonstranten die even verderop aan de Claus Sluterweg staan. Het zijn drie mannen en vrouwen, die op een afgezet gedeelte van de stoep richting de abortuskliniek staan te bidden. Dat doen ze inmiddels al een paar jaar. Enkelen hebben een Duitse achtergrond en zijn tijdens het gebed wel even bereid om NH Nieuws kort te woord te staan. Interviews doen ze liever niet, geven ze vriendelijk aan. Het bidden gaat voor.

De anti-abortusdemonstranten staan op behoorlijke afstand van de kliniek en demonstreren in stilte. Maar volgens Sterre is dat niet de dagelijkse gang van zaken. Cliënten van de kliniek zouden namelijk regelmatig worden aangesproken en dat als intimiderend ervaren. "Als ze willen demonstreren, dan moeten ze dat doen, maar niet in het gezicht van mensen die daar veel last van hebben. Ze moeten zich tot de overheid richten en niet tot het individu." Sterre is met een groepje gelijkgestemde vrienden naar de Claus Sluterweg gekomen. "Het is heel erg onbeschoft om je als vreemdeling bezig te houden met wat iemand met haar eigen lichaam doet", aldus één van hen.

Als oplossing heeft hij nu voor de demonstratievakken gekozen, maar dat vindt een aantal politieke partijen niet ver genoeg gaan . Eén van de vakken ligt namelijk nog relatief dicht bij de ingang van de kliniek. "Je blijft als kwetsbare vrouw, die een moeilijke keuze moet maken of net hebt gemaakt, geconfronteerd worden met mensen die jou daar individueel op aanspreken. En dat is totaal niet de bedoeling van demonstreren", aldus Danny van Leeuwen van de Actiepartij. Hij pleit voor de Heemsteedse oplossing, dus voor een bufferzone van minimaal 25 meter.

De demonstratie van Sterre is een reactie op het besluit van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen om rond de kliniek vier demonstratievakken aan te wijzen voor anti-abortusdemonstranten. De kliniek ligt op de grens van Heemstede en Haarlem en aan de Heemsteedse kant is inmiddels, met goedkeuring van de rechter, een bufferzone van 25 meter aangewezen. Dat gebeurde op verzoek van de directie van de Bloemenhovekliniek , na klachten van hun cliënten over het gedrag van de demonstranten. Daarom staat de groep nu maandelijks aan de Haarlemse kant van het pand, omdat ze daar de grootste kans maken om cliënten aan te spreken en ze mogelijk op andere gedachten te brengen.

Er is woensdag veel verwarring over de plek waar de anti-abortusdemonstranten staan. Volgens de tekeningen staan ze nét wel of net niet in één van de demonstratievakken. Dat is volgens Danny van Leeuwen het gevolg van de aanwezigheid van de Haarlemse 'tegendemonstratie'. De raadsleden hebben dinsdagavond namelijk een mail van de burgemeester ontvangen, waarin hij uitlegt dat er twee demonstraties gaan plaatsvinden bij de kliniek en dat dat gevolgen heeft voor de onderlinge afstanden. "De burgemeester kan dus wel twee demonstrerende groepen op dertig meter afstand van elkaar houden, maar het lukt hem tot nu toe niet om de anti-abortusdemonstranten op 25 meter van de kliniek te houden? Dat is opmerkelijk", aldus van Leeuwen

'Beter naar Den Haag om te demonstreren'

Dick Benschop, directeur van de Bloemenhovekliniek, kijkt verwonderd om zich heen in de straat. "We hebben nog niet eerder twee demonstraties voor de deur gehad." Hij wil het liefst helemaal geen demonstraties meer in de straat. "Als je een maatschappelijk standpunt wil verkondigen, dan moet je naar de plek waar de regels en wetten gemaakt worden. Dan ga je naar Den Haag of naar het gemeentehuis in Haarlem en niet hier mensen aanspreken. Dat is geen demonstreren." Hij is blij dat de anti-abortusdemonstranten niet meer pal voor zijn deur staan, maar nu een stuk verderop in de straat. "Het lijkt er vandaag op dat ze op minimaal 25 meter staan, dus het begint op een oplossing te lijken."

Een omwonende vraagt aan Benschop of de 'Haarlemse demonstratie' nu ook niet te dicht bij de ingang van de kliniek staat. "Is dat ook niet intimiderend voor de bezoekers van de kliniek?" Sterre vindt van niet en draait haar protestbord om. 'You are so, so brave' staat erop. "Waarom kunnen we niet een taxiservice beginnen voor de cliënten, zodat ze voor de deur kunnen in- en uitstappen?", vraagt de buurtbewoner zich af.

Van de Heemsteedse naar de Haarlemse stoep

Dan komen ineens drie handhavers van de gemeente Heemstede op Sterre en haar vrienden af. "Jullie hebben van de gemeente Heemstede geen toestemming gekregen om hier te staan. Jullie moeten aan de overkant gaan staan, die stoep hoort bij Haarlem." En dat doen ze dan maar, maar het wordt er allemaal niet overzichtelijker op.

Een deel van de Haarlemse gemeenteraad wil snel in debat met de burgemeester over het nut van de demonstratievakken. Mogelijk is dat donderdagavond al het geval.