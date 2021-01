Dorpsraad niet verrast: "Resultaat als Tata duur wil verkopen maar weinig investeert"

WIJK AAN ZEE - "Het is teleurstellend en geen goed nieuws, maar wel begrijpelijk en te verwachten", reageert Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee gelaten op het nieuws dat SSAB de overnamegesprekken met Tata Steel heeft beëindigd. "Ze moesten een te hoge prijs betalen voor veel versleten fabrieksinstallaties waar nog veel geld in geïnvesteerd moest worden. Tata Steel heeft zichzelf in deze situatie gemanoeuvreerd."

Valent is sinds 2007 actief voor Dorpsraad Wijk aan Zee en zet ze zich in voor de gezondheid van de dorpsbewoners en de buren in de rest van de IJmond. Volgens haar zijn alle omwonenden teleurgesteld, omdat een overname door SSAB een goede gelegenheid was voor verduurzaming en om te vergroenen. "We hebben al die jaren ontzettend gelijk gehad, Tata Steel IJmuiden staat er niet zo mooi voor", aldus Valent. "Dus al die mooie praatjes dat het zo’n duurzame, efficiënte staalfabriek is met heel weinig CO2 uitstoot, dat 'droomkasteel wordt hiermee doorgeprikt'." Tekst gaat door onder de video

Op de vraag hoe de voormalige Hoogovens nu verder moet, is Valent vrij resoluut. "Luister naar goede plannen van wijze mensen. Dit betekent misschien dat je niet de maximale winst die je voor ogen hebt zal behalen, maar wel winst voor het milieu en onze gezondheid. Het hoeft niet altijd meer en groter, je zult ook andere argumenten moeten laten meewegen, anders verlies je je 'license to operate' en dan is het ook klaar." Ze voegt daar aan toe dat Tata Steel zal moeten gaan luisteren naar omwonenden, werknemers en vakbonden en dat ze niet de koers moeten blijven varen zoals ze nu doen. Ondanks de teleurstelling dat de overname door SSAB is afgeketst, knikt ze instemmend op de vraag of ze hoopvol is dat het goedkomt. "Ja, ik ben hoopvol", aldus Valent.