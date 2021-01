Burgemeesters nemen extra maatregelen om rellen te voorkomen

NOORD-HOLLAND - Meerdere Noord-Hollandse burgemeesters hebben per direct extra maatregelen genomen om ongeregeldheden zoals gisteravond in hun steden te voorkomen.

Gisteren liep het flink uit de hand in Schalkwijk, vandaag houdt de gemeente rekening met ongeregeldheden in Haarlem-Noord. "Vanavond staan de politie en de ME paraat om hard in te grijpen als het nodig is, ook voor de komende dagen", aldus locoburgemeester Floor Roduner.

Zo heeft burgemeester Wienen van Haarlem voor het Marsmanplein en het Noordersportpark een noodbevel uitgevaardigd, waardoor het mogelijk wordt om aanwezigen weg te sturen. Wie zo'n bevel negeert, kan worden aangehouden. Voor het noodbevel is gekozen omdat in de buurt van de genoemde locaties meerdere groepen jongeren samenschoolden, 'met waarschijnlijk de intentie om richting het Marsmanplein' te gaan, aldus de gemeente in een persbericht.

In Medemblik zijn de maatregelen in omgekeerde volgorde genomen. Gisteren werd voor het centrum van de Westfriese stad al een noodbevel afgekondigd. "Vandaag is de kern Medemblik als veiligheidsrisicogebied aangewezen", aldus de gemeente in een persbericht.

Die aanvullende maatregel is genomen omdat 'de gemeente Medemblik via de politie signalen heeft ontvangen dat een groep inwoners heeft opgeroepen tot opruiing en geweld in het centrum van Medemblik vanavond'. Waar in andere Noord-Hollandse gemeenten gisteren flink gereld werd, bleef het in Medemblik vrij rustig.

Eigen verantwoordelijkheid

Agenten en handhavers houden de situatie in de gemeente nauwlettend in de gaten. Indien daar aanleiding voor is, kan burgemeester Streng het veiligheidsrisicogebied uitbreiden. Streng roept zijn inwoners op om 'thuis te blijven en de rust te bewaren'. Hoewel hij benadrukt dat er gehandhaafd wordt, dringt hij aan op eigen verantwoordelijkheid.

"Om niet naar het centrum van Medemblik te komen, en ik roep ouders op hun kinderen binnen te houden. We moeten er samen voor zorgen dat potentiële relschoppers wegblijven om de veiligheid van inwoners, ondernemers en horecagelegenheden te waarborgen."

Beverwijk

Burgemeester Smit van Beverwijk heeft besloten veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen. Het gaat om het centrum en omgeving, de Broekpolder en het gebied rondom de Belgiëlaan. De burgemeester neemt dit besluit naar aanleiding van een oproep die rond gaat op sociale media om met groepen bij elkaar te komen en de openbare orde te verstoren op deze locaties in Beverwijk. Het besluit geldt vanaf dinsdag 26 januari tot en met 10 februari.

Door het aanwijzen van het gebied als veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren. "Preventief fouilleren is een effectief middel om er voor te zorgen dat mensen geen wapens bij zich dragen en zoveel mogelijk wapens (zoals zwaar vuurwerk) in beslag kunnen worden genomen", aldus de gemeente Beverwijk.