Roemer trots op 'burgerwacht' AZ-hooligans: "Buitengewoon positief signaal"

ALKMAAR - Burgemeester Emile Roemer is trots op de vijftig in zwart geklede harde kern-supporters van AZ, die gisteravond, onder begeleiding van een wijkagent, door het centrum liepen om 'de stad te beschermen'. Dat laat hij weten in een persgesprek tegenover NH Nieuws. "Een mooi signaal, een helder statement dat ik duidelijk onderschrijf en dat heel Nederland zou moeten maken."

Ondanks dat de hooligans van Ben-Side in het zwart waren gekleed en met volledige gezichtsbedekking liepen , was er volgens Roemer geen sprake van een dreigende situatie of mogelijke escalatie tussen groepen. "Dat is erg suggestief en niet aan de orde geweest", aldus Roemer.

"In samenwerking met de politie heeft deze groep slechts gebruik gemaakt van de bevoegdheden die hen is gegeven. "Er werd gewoon een duidelijk statement gemaakt: 'van andermans spullen blijf je af.' De sociale controle mag best een beetje terugkomen", stelt de burgemeester, die ook vanavond op scherp staat. Tekst gaat door onder de video

Een patrouillerende burgerwacht die het heft in eigen handen neemt, en een burgemeester die dat goedkeurt: geeft de gemeente met dit positieve statement burgers in zekere zin geen toestemming om voor eigen rechter te spelen?

De politie is alert, gezien er ook voor vanavond geluiden van rellen op sociale media zijn te horen. "We hebben die mensen in het vizier en er zijn al aanhoudingen verricht. Ik ga er vanuit dat mensen vanavond hun gezond verstand gebruiken, ik maak me daar weinig zorgen over."

Ondernemers wordt geadviseerd om in dreigende situaties direct contact op te nemen met de politie. De burgemeester zal zelf ook, net als gisteravond, door het centrum lopen om een oogje in het zeil te houden. "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, daar moeten we zuinig op zijn. Maar je blijft met je vingers van andermans spullen af."

Veiligheidsrisico

Gisteravond kondigde de gemeente aan dat ook vandaag het stationsgebied en het centrum van Alkmaar van 16.30 tot morgen 4.30 uur als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen. Dit houdt in dat de politie preventief mag fouilleren. Bij een fouilleeractie troffen agenten gisteravond een pistool aan in de rugtas van een 25-jarige man. Hij is aangehouden.