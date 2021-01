Politie vindt pistool in rugtas man (25) bij fouilleeractie

ALKMAAR - De politie heeft gisteravond tijdens een fouilleeractie in het stationsgebied een pistool gevonden in een rugtas van een 25-jarige man. Hij is aangehouden. De straat waar de man liep behoorde tot een veiligheidsrisicogebied en dus mocht de politie preventief fouilleren.

De man liep over de Wognumsebuurt, dat is een straat parallel aan het spoor. Het is de enige aanhouding in Alkmaar die de politie gisteren verichtte. De man wordt vandaag verhoord.

Naast stationsgebied was ook het Alkmaarse centrum gisteravond een veiligheidsrisicogebied, wegens in chatgroepen aangekondigde rellen. Ook vandaag van 16.30 tot morgen 4.30 uur zal de politie hier preventief fouilleren.