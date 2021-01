Ruim dertig aanhoudingen bij rellen in provincie, bijna helft opgepakt in Haarlem

NOORD-HOLLAND - Verspreid over de provincie zijn gisteren 33 personen aangehouden voor betrokkenheid bij rellen. Zij worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging, waaronder het bestoken van politie en pers met zwaar vuurwerk, en opruiing (oproepen om te gaan rellen, in dit geval via internet).

Bijna de helft van de aangehouden personen - 14 in totaal - was betrokken bij de rellen in Haarlem Schalkwijk. Daar zorgde volgens de politie een groep van zo'n 75 jongeren tussen 20.00 uur en 23.30 uur vooral in de omgeving van de Belgiëlaan en de Laan van Angers voor overlast en vernielingen.

In Amsterdam, waar in en rond de Molukkenstraat in Oost door tientallen jongeren werd gereld , zijn in totaal 11 personen opgepakt. Van hen zitten er nog 6 vast, zo liet de politie eerder vandaag aan AT5 weten .

Niet alleen de politie, ook een persfotograaf werd bekogeld . Laurens Bosch kreeg tijdens de rellen een steen tegen z'n hoofd. Hij was er zonder grote verwondingen vanaf gekomen, zo bleek nadat hij zich bij een ME-bus had laten nakijken. Een beveiliger van een NH-verslaggever kreeg een trap in z'n rug. "Ik voel hem nog wel een beetje. Maar ik ben wel wat gewend hoor."

"De groep was bewust uit op een confrontatie met de politie", laat de Haarlemse teamchef Marianne Dubbeld in een persbericht weten. "Ze pleegden vernielingen, stichtten brandjes en er raakten spullen van buurtbewoners en middenstanders beschadigd. Ik begrijp dat de schrik er bij hun goed in zit. Het gedrag van deze relschoppers is onacceptabel en daarom treden we op."

De arrestanten zijn tussen de 16 en 29 jaar oud. Nadat de ME was ingezet, keerde de rust weer terug. Daarbij is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving geen traangas gebruikt.

Ook in de hoofdstad raakte een nieuwsfotografe lichtgewond toen ze een steen tegen haar hoofd kreeg. Het gaat goed met haar, laat haar opdrachtgever vandaag aan NH Nieuws weten. "Ze rijdt alleen even niet naar incidenten die haar te veel doen herinneren te veel laten herinneren aan gisteravond." De vrouw gaat donderdag aangifte doen van mishandeling.

Zaandam en Alkmaar

In Zaandam zijn 5 personen aangehouden. Hoewel het politie het niet kan bevestigen, ligt het voor de hand dat deze personen verdacht worden van opruiing. Van geweldplegingen of vernielingen was in Zaanstad gisteravond namelijk geen sprake. Wel zagen verslaggevers van NH Nieuws dat ondernemers uit angst voor plunderingen de wacht hielden in hun winkels.

Verder zijn in Hoorn twee personen opgepakt, en in Alkmaar één. Eerder vandaag meldde de politie dat er bij een preventieve fouilleeractie op de Wognumsebuurt, nabij het station van Alkmaar, een pistool werd aangetroffen. De eigenaar is aangehouden en meegenomen naar het bureau om daar vandaag verhoord te worden.

Opvallend is de actie van de harde kern van AZ in Alkmaar, die had aangekondigd met rondes door de stad 'de stad tegen tuig te beschermen'. Of hun aanwezigheid er daadwerkelijk aan heeft bijgedragen dat het in Alkmaar relatief rustig is gebleven, is moeilijk vast te stellen, denkt VVD-raadslid en AZ-watcher Marius Wiegman dat ze een afschrikwekkende werking hebben gehad.

"We weten natuurlijk niet wat er zou zijn gebeurd als er wel relschoppers waren, of ze dan zouden gaan vechten, maar volgens mij heeft Ben-Side laten zien dat het ook geweldloos kan. kan. Zo van: in Alkmaar gaat dat niet gebeuren", zei hij eerder vandaag tegen NH Nieuws

Gisteravond liet de politie weten dat ook in Purmerend iemand was aangehouden voor het oproepen tot rellen, al lijkt die aanhouding in het vandaag vrijgegeven overzicht te ontbreken.

Beelden bodycams en social media

De politie sluit meer arrestaties niet uit. De komende dagen zullen beelden van bodycams en van social media worden bestudeerd om meer relschoppers te identificeren en op te pakken.