Onrust in Schalkwijk: brandjes aangestoken en bushokje vernield

HAARLEM - In Schalkwijk was vanavond een grote groep mensen op de been uit protest tegen de avondklok. Zij gooiden met stenen en vernielden onder meer een bushokje. Ook zijn enkele tuinmeubelen in brand gestoken.

NieuwsFoto / Laurens Bosch

De rellen begonnen rond de Belgiëlaan. "Er wonen daar ook mensen in rijtjeshuizen en die spullen werden uit de tuin gehaald", zegt een getuige over de in brand gestoken tuinmeubelen. Volgens de getuige zijn veel jongeren uit de buurt betrokken bij de rellen. "Ik zie vooral jonge mensen, ook mensen uit de flats hier." Op Twitter laat een fotograaf weten dat hij in Haarlem is bekogeld met stenen. Ook naar de ME werden stenen gegooid.

Hoe groot de groep precies is, kan de politie op dit moment niet zeggen. Ook is het niet bekend of er mensen zijn aangehouden bij de rellen.

NieuwsFoto / Laurens Bosch