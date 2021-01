Burgemeester vaardigt noodbevel voor demonstratie af, winkeliers bezorgd

MEDEMBLIK - De gemeente Medemblik staat de demonstratie die morgenavond gepland staat in Medemblik niet toe en vaardigt zelfs een noodbevel uit. In Medemblik circuleert een WhatsApp-groep waarin op dinsdagavond een demonstratie wordt aangekondigd tegen de avondklok. Ondernemers zijn bezorgd: dit moeten we serieus nemen.

De gemeente Medemblik laat weten via verschillende wegen op de hoogte te zijn gesteld van de geplande demonstratie tegen de avondklok, maar na overleg met politie en openbaar ministerie heeft de gemeente besloten hier geen toestemming voor te verlenen.

Er zijn volgens de gemeente signalen dat het gaat om opruiing en oproep tot geweldpleging. Ook is het handhaven van de anderhalve meter een lastige taak tijdens een demonstratie, waardoor er een gevaar voor de gezondheid kan ontstaan.

'Onacceptabel'

Burgemeester Streng zegt taferelen zoals in Urk, Eindhoven en Amsterdam te willen voorkomen: "Natuurlijk hebben we begrip voor ieders mening en vinden we het belangrijk dat

iedereen zijn stem wordt gehoord. Maar de signalen dat er wordt opgeroepen tot geweld is

onacceptabel."

Streng vindt het ook van belang dat ondernemers in bescherming worden genomen, om schade zoals in andere steden afgelopen weekend te voorkomen. "We hebben de verantwoordelijkheid voor de bewoners, ondernemers en horecagelegenheden in de omgeving waar de demonstratie plaatsvindt."

Bezorgde ondernemers

Ook bij de ondernemers in Medemblik nemen ze de aankondiging van de demonstratie niet licht op: "dit moeten we serieus nemen, ook als we nog niet weten wat er gaat gebeuren", vindt ondernemer Marco van Zeijl. "iedereen mag een mening hebben en zolang het vreedzaam gebeurd heb ik er niks tegen, maar voor het geval dat het uit de hand loopt heb ik mijn voorbereidingen al getroffen."

Johan Blokker van de ondernemersvereniging Medemblik kent de ongeruste geluiden van de winkeliers. "De ondernemers baart het wel zorgen, ze zien de beelden op tv en denken: wat gaat hier gebeuren?" Blokker heeft er weinig vertrouwen in dat het rustig verloopt. "Ik wil er niet teveel aandacht aan schenken, maar als het je om demonstreren tegen de avondklok gaat: dat kan ook overdag."

Burgemeester Streng wil de Medemblikkers oproepen vooral thuis te blijven en de rust te bewaren, ook met het oog op het terugdringen van het virus: "Ik sta open voor een dialoog met inwoners die zich zorgen maken over coronamaatregelen en ik ga graag met hen het gesprek aan.”